Сочинение Анализ стихотворения "Пирующие студенты"

Стихотворение "Пирующие студенты" было написано А. С. Пушкиным в жанре послания в 1814 году. Данное стихотворение относится к произведениям, которые были созданы поэтом во время обучения в Царскосельском лицее. Несомненно, тема лицейской дружбы, веселья отражались в творчестве поэта. Данное стихотворение воспевает счастливые, но минутные вольности и радости студентов.

Темой стихотворения является перекличка друзей, совместное веселье. Пушкин описывает студенческую пирушку, полную беззаботной, буйной радости.

Лирический герой поименно обращается к своим друзьям, давая каждому из них небольшую характеристику. Дельвига герой называет "сонным ленивцем", Горчакова "сиятельным повесой", Малиновского "повесой из повес". Заканчивается стихотворение рассказом героя самого о себе, таким образом, круг замыкается.

В данном стихотворении Пушкин соединяет лирические и эпические мотивы: рассказ о прушке студентов переплетается с размышлениями о том, что целью жизни является наслаждение.

В композиции автор использует прием антитезы, для создания контраста и столкновения между двумя позициями: упорный труд противопоставляется наслаждению жизни, трезвенность - нескончаемому веселью. Даже философам Канту, Сенеке, которых Пушкин называет холодными мертвецами противопоставлены Вакх и Эпикур.

Лирический герой с любовью и особой нежностью говорит о своих приятелях, это показывают употребляемые эпитеты : товарищ милый, приятель задушевный, остряк любезный.

В стихотворении Пушкин воспевает студенческую дружбу. лирическому герою важно, чтобы всего его друзья объединились в общем настроении беззаботной радости. .