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Сочинение Анализ стихотворения Пушкина А.С. "Во глубине сибирских руд" (В Сибирь).

    Во глубине сибирских руд
     Храните гордое терпенье,
     Не пропадет ваш скорбный труд
     И дум высокое стремленье.
    
     Несчастью верная сестра,
     Надежда в мрачном подземелье
     Разбудит бодрость и веселье,
     Придет желанная пора:
    
     Любовь и дружество до вас
     Дойдут сквозь мрачные затворы,
     Как в ваши каторжные норы
     Доходит мой свободный глас.
    
     Оковы тяжкие падут,
     Темницы рухнут - и свобода
     Вас примет радостно у входа,
     И братья меч вам отдадут.

    Трагический 1825 год, последующие тяжелые годы не смогли подавить в Пушкине страстной жажды свободы, надежды на ее достижение. В 1827 году он пишет послание «В Сибирь» и передает его с женой декабриста Н. Муравьева, которая отправилась к мужу, чтобы разделить его судьбу.
    Среди декабристов было много друзей А. С. Пушкина. Весть о разгроме и арестах он воспринял как личную трагедию.
    Послание написано в высоком стиле, в нем много абстрактных образов: Несчастье, Надежда, Свобода, Любовь, Дружество.
    Автор рисует мрачное пространство, в котором оказались герои: «мрачное подземелье», «каторжные норы», «оковы тяжкие», «темницы». Эти образы создают трагическую атмосферу несчастья, постигшего друзей поэта.
    Однако лирический герой уверен, что у несчастья всегда есть верная сестра – надежда. И он надеется, он верит в человека, в борца, который способен в самых тяжелых условиях сохранить в себе «гордое терпенье», верность своим идеалам, «дум высокое стремленье». Герой уверен, что «любовь и дружество», «свободный глас» единомышленника способны поддержать ссыльных, помочь им переносить все тяжести каторги. Он также уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует, и это заставляет его радоваться:
    оковы тяжкие падут, темницы рухнут –
    и Свобода вас встретит радостно у входа,
    и братья меч вам отдадут.
    Финал стихотворения звучит оптимистично, он полон надежды и веры.
    Известно, что декабристы получили послание поэта, и оно действительно очень поддержало их, было одним из немногих радостных событий их каторжной жизни. .

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