Сочинение Анализ стихотворения Пушкина "К Чаадаеву"

Послание адресовано старшему другу Пушкина. Он познакомился с П. Я. Чаадаевым (1794-1856) в 1816 г. Если поэт был еще лицеистом, то Чаадаев закончил Московский Университет, после чего, поступив на военную службу, участвовал в Отечественной войне ( в бородинском, тарутинском, Лейпцигском и других сражениях). Несмотря на разницу жизненного опыта, в их воззрениях, в том числе общественно-политических, было много общего. Дружбу с Чаадаевым Пушкин называл «счастьем», высоко ценил его, сравнивая с великими деятелями античности – Брутом и Периклом:



Он вышней волею небес

Рожден в оковах службы царской.

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес

А здесь он ¬¬¬¬¬¬¬¬¬– офицер гусарский.

(«К портрету Чаадаеву», 1820)



Обратимся к стихотворению. Перечтем первое четверостишие:



Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман… и т. д.



Как понять эти строчки? Очевидно, первая строфа говорит о мирных наслаждениях жизни, о надеждах на счастье, о литературной славе, славе мирной, тихой. Именно в таком смысле следует понимать эпитет «тихая», который нередко кажется учащимся «неподходящим» к слову «слава». Но эти надежды на тихое, мирное счастье исчезли. «Дней александровых прекрасное начало» уже отошло в прошлое. Надежды на либеральные реформы не осуществились. В условиях прлитического гнета, бесправия и произвола мирное счастье, «тихая слава» невозможны. Отмечаем простое, но сильное сравнение: «Как сон, как утренний туман». Ни от сна, ни от утреннего тумана, действительно, ничего не остается. На смену устремлениям к мирному личному счастью приходят гражданские чувства, желанья, связанные с политической борьбой.

Читаем вторую строфу. Обращаем внимание на два образа, возникающие в ней: «власть роковая» и «отчизна». В сопоставлении этих двух образов возникает лаконично выраженная, глубоко трагическая тема тяжелого положения родины, народа под гнетом «роковой власти» всего четыре коротких стиха, но в них большой внутренний подтекст: у читателя возникает мысль и о крепостном рабстве, и о военных поселениях, и о жестоких расправах с поднимающимся народом. Отмечаем силу эпитета «роковая» власть. В данном контексте он значит: жестокая, бесчеловечная. Родина названа «отчизной», т. е. отобрано из ряда возможных синонимов то слово, в котором есть оттенок сердечности, интимности. В разобранной строфе поэт сказал:»Но в нас горит еще желанье». Он говорит не только о себе, но выражает чувства и мысли многих. О каком желании он говорит?

Перечитываем следующую строфу, из ее содержания это желание определяется: наступление «минуты вольности святой». О чем говорит слово «минута»? О быстром осуществлении «вольности», очевидно, о победе дела освобождения путем революционной борьбы. Что означает в данном контексте эпитет «святой»? Высокое понимание слова «вольность». Сравнение «как ждет любовник молодой минуты верного свиданья» подчеркивает и искренность и силу нетерпения, и уверенность в осуществлении затаенного желания («верное» свиданье).

На этой строфе закончились глубокие размышления поэта, естественно подготовившие патриотический революционный призыв, заключенный в двух последних строфах.

В двух последних строфах заключен призыв «отчизне посвятить души прекрасные порывы» и выражена уверенность в том, что «Россия вспрянет ото сна, И а обломках самовластья напишут наши имена!».

Что значат слова «обломки самовластья»? Падение самодержавия, революция и ее победа. Какую же идею выдвигает поэт, к чему он призывает? К самоотверженному служению родине путем борьбы с самодержавием. Подлинный патриотизм неотделим для поэта от революционной борьбы. До призыва, заключенного в двух последних строфах, идут размышления поэта. Они и приводят к заключительному обращению к другу.

Обратимся к некоторым деталям. Как называет поэт того, к кому обращается? «Мой друг» и «товарищ». Первое обращение понятно и привычно. Чаадаев - близкий друг поэта. Что несет второе обращение? Слово «товарищ» вносит новый оттенок – участник дела освобождения, соратник в борьбе. Что значит выражение: «Взойдет она, Звезда пленительного счастья?» Победа в борьбе за свободу. Слово «звезда» в политической лексике эпохи часто символизировало революцию, восход звезды – победу дела освобождения. Рылеев и Бестужев назвали свой альманах «Полярной звездой». Кюхельбекер в одном из стихотворений писал:



Мы вместе помчимся туда,

Туда, где восходит свободы звезда.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--