Сочинение Анализ стихотворения - "Родина"

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение ""Родина""



Стихотворение "Родина" стало одним из шедевров не только лирики М. Ю. Лермонтова, но и всей русской поэзии. Оно написано в 1841 году. Это произведение является итогом многолетних раздумий поэта. Ощущение тупика, в который зашла жизнь, породило трагическое мироощущение. Родина оказывается целительницей этой тяжелой болезни духа. Ничто, кажется, не дает такого умиротворения, такого ощущения покоя, даже радости, как это общение с деревенской Россией. Именно здесь отступает чувство одиночества.

Поэт равнодушно относится к завоевательным войнам царского правительства ("слава, купленная кровью"), не вызывает его любви прошлая официальная история государства ("темной старины заветные преданья"). Реакционные писатели прославляли самодержавную и крепостническую Россию. Это, своего рода, казенный патриотизм. Поэт признает его ложным.

Чувство любви к Родине пробуждается у поэта при виде русской природы и быта простого народа. Лирический герой Лермонтова, счастлив видеть "степей холодное молчанье", "лесов безбрежных колыханье", "разливы рек, подобные морям" и "на холме средь желтой нивы чету белеющих берез". Он рад показать нам "полное гумно" - признак крестьянского благополучия, простые предметы быта: "избу, покрытую соломой", "с резными ставнями окно", - складывающиеся в образ родного края.

Уже в первой строфе автор называет свою любовь к Родине "странной". В чем же заключается эта странность? Вероятно, в двойственном отношении к Родине. Мы видим признаки сельского пейзажа со следами крестьянского труда и быта. Лермонтов любит в своей стране народ, природу, но ненавидит так называемую официальную Россию, Россию самодержавно-крепостническую, Россию угнетателей. А вот так называемый официальный патриотизм его не трогает . Лермонтов категорически отвергает сложившиеся веками устои крепостнической России и желает видеть русский народ свободным и просвещенным . Он восстает против политического гнета и пламенно призывает современников к борьбе за свободу и счастье русского человека .

