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Сочинение Анализ стихотворения Рубцова «Русский огонёк»

    Стихотворение «Русский огонёк» Николай Михайлович Рубцов написал после военной службы. Тогда он по-настоящему проникся искренней любовью к Родине, так как сам вырос без родителей, в детском доме. Это стихотворение пропитано любовью к Родине, к природе, которая его окружала с детства, к русским простым деревенским людям, к их душевному миру.
    Я был совсем как снежный человек,
    Входя в избу (последняя надежда!),
    И услышал, отряхивая снег:
    – Вот печь для вас и тёплая одежда… –
    в этих строках автор показывает отзывчивость и гостеприимство русского народа. Это же он выражает в названии стихотворения – «Русский огонёк» – как воплощение доброты среди тёмного леса. Поскольку он, также как и хозяйка избы, в которую он попал, был одинок, то, рассматривая семейные фотографии на стене, он понял, что очень важно помнить об умерших на войне близких, чтить их память:
    Как много жёлтых снимков на Руси
    В такой простой и бережной оправе!
    И вдруг открылся мне
    И поразил
    Сиротский смысл семейных фотографий:
    Огнём, враждой
    Земля полным-полна,
    И близких всех душа не позабудет.
    Хозяйка очень беспокоится о том, будет ли война и очень её не хочет, поскольку это связано с потерей близких людей, с горем.
    – Скажи, родимый,
    Будет ли война? –
    И я сказал: – Наверное, не будет
    – Дай бог, дай бог…
    Ведь всем не угодишь,
    А от раздора пользы не прибудет
    Автор показывает бескорыстность русских людей:
    Но я глухим бренчанием монет
    Прервал её старинные видения
    – Господь с тобой! Мы денег не берём!
    Тема произведения – Родина, природа, русские люди. Этим стихотворением Рубцов хотел выразить любовь и свою преданность к русским людям, их традициям и обычаям. В этом произведении автор употребляет повторение слов в конце строчки и в начале:
    …Вокруг меня снега оцепенели.
    Оцепенели маленькие ели…,
    Какая глушь! Я был один живой.
    Один живой в бескрайнем мёртвом поле!,
    параллелизм:
    За всё добро расплатимся добром,
    За всю любовь расплатимся любовью,
    анафору:
    …Горишь, горишь, как добрая душа,
    Горишь во мгле – и нет тебе покоя…
    антитезу:
    Какая глушь! Я был один живой,
    Один живой в бескрайнем мёртвом поле!
    Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
    Мелькнул в пустыне, как сторожевой.
    Рубцов использует много сравнений: «…Я был совсем как снежный человек…», «…Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?) / Мелькнул в пустыне, как сторожевой…», «…И долго на меня она смотрела, как глухонемая…». Стихотворный размер этого стихотворения – ямб, что придаёт ему оттенок задумчивости, также в нём автор использует два способа рифмовки – кольцевой и перекрёстный, что говорит о неоднородности рассказываемого автором. .

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