Сочинение Анализ стихотворения Рубцова «Русский огонёк»

Стихотворение «Русский огонёк» Николай Михайлович Рубцов написал после военной службы. Тогда он по-настоящему проникся искренней любовью к Родине, так как сам вырос без родителей, в детском доме. Это стихотворение пропитано любовью к Родине, к природе, которая его окружала с детства, к русским простым деревенским людям, к их душевному миру.

Я был совсем как снежный человек,

Входя в избу (последняя надежда!),

И услышал, отряхивая снег:

– Вот печь для вас и тёплая одежда… –

в этих строках автор показывает отзывчивость и гостеприимство русского народа. Это же он выражает в названии стихотворения – «Русский огонёк» – как воплощение доброты среди тёмного леса. Поскольку он, также как и хозяйка избы, в которую он попал, был одинок, то, рассматривая семейные фотографии на стене, он понял, что очень важно помнить об умерших на войне близких, чтить их память:

Как много жёлтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне

И поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнём, враждой

Земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет.

Хозяйка очень беспокоится о том, будет ли война и очень её не хочет, поскольку это связано с потерей близких людей, с горем.

– Скажи, родимый,

Будет ли война? –

И я сказал: – Наверное, не будет

– Дай бог, дай бог…

Ведь всем не угодишь,

А от раздора пользы не прибудет

Автор показывает бескорыстность русских людей:

Но я глухим бренчанием монет

Прервал её старинные видения

– Господь с тобой! Мы денег не берём!

Тема произведения – Родина, природа, русские люди. Этим стихотворением Рубцов хотел выразить любовь и свою преданность к русским людям, их традициям и обычаям. В этом произведении автор употребляет повторение слов в конце строчки и в начале:

…Вокруг меня снега оцепенели.

Оцепенели маленькие ели…,

Какая глушь! Я был один живой.

Один живой в бескрайнем мёртвом поле!,

параллелизм:

За всё добро расплатимся добром,

За всю любовь расплатимся любовью,

анафору:

…Горишь, горишь, как добрая душа,

Горишь во мгле – и нет тебе покоя…

антитезу:

Какая глушь! Я был один живой,

Один живой в бескрайнем мёртвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)

Мелькнул в пустыне, как сторожевой.

Рубцов использует много сравнений: «…Я был совсем как снежный человек…», «…Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?) / Мелькнул в пустыне, как сторожевой…», «…И долго на меня она смотрела, как глухонемая…». Стихотворный размер этого стихотворения – ямб, что придаёт ему оттенок задумчивости, также в нём автор использует два способа рифмовки – кольцевой и перекрёстный, что говорит о неоднородности рассказываемого автором. .