Сочинения / Сочинения Рылеев К.Ф. / Анализ стихотворения Рылеева «К N. N.» (Ты посетить, мой друг, желала...) Рылеев К.Ф.

Сочинение Анализ стихотворения Рылеева «К N. N.» (Ты посетить, мой друг, желала...)

    В стихотворении «К N. N. » (Ты посетить, мой друг, желала…) он очарован любимой женщиной. Интимная тема любовного послания поддержана мелодическими повторами, анафорами:
    Твой милый взор, твой взор волшебный
    Хотел страдальца оживить,
    Хотела ты покой целебный
    В взволнованную душу влить.
    Твое отрадное участье,
    Твое вниманье, милый друг,
    Мне снова возвращают счастье
    И исцеляют мой недуг.

    Но постепенно интимная тема осложняется гражданской. Оказывается, герой и героиня держатся разных мнений, и обоюдное влечение не исключает разности позиций, характеров, убеждений. Как обычно в русской лирике, герой считает женщину во всем правой («моя душа твоей не стоит…»), но ему дороги его взгляды, и он не может им изменить:
    Прощаешь ты врагам своим –
    Я не знаком с сим чувством нежным
    И оскорбителям моим
    Плачу отмщеньем неизбежным.

    Суровость диктуется его сознанием борца, отвергающего религиозное смирение и духовное рабство:
    Лишь временно кажусь я слаб,
    Движеньями души владею;
    Не христианин и не раб,
    Прощать обид я не умею.

    Герой сперва напоминал унылого и разочарованного страдальца, отъединенного от людей:
    Ты посетить, мой друг желала
    Уединенный угол мой,
    Когда душа изнемогала
    В борьбе с болезнью роковой.

    Но затем характер его «болезни роковой» прояснился. Причина ее заключена не в любви, не в холодности или измене любимой женщины, не в отгороженности о жизни, а в обществе:
    Любовь никак нейдет на ум:
    Увы! моя отчизна страждет, -
    Душа в волненье тяжких дум
    Теперь одной свободы жаждет.

    Герой лишь ненадолго отчаялся. И хотя он благодарен женщине за участие, но ее любовь не может исцелить его «недуг». Обретение «целебного покоя» и «счастья» - только мгновенное состояние, не отменяющее «бурных чувств» и «тяжких дум». Через границу характеров и мнений герой постигает общественный смысл личных страданий.
     Он начинает понимать, что любовь, коль скоро не в ней причина его страданий, не в силах излечить «болезнь роковую». Теперь его ум просветляется («Движеньями души владею…), и герой решительно воспринимает любовь как чувство, затмевающее его гражданское самосознание:
    Я не хочу любви твоей,
    Я не могу ее присвоить;
    Я отвечать не в силах ей…
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Мне не любовь твоя нужна…

    Лирический герой Рылеева способен на большое и горячее чувство. Элегические формулы выражают не аскетизм, а гражданскую подоснову присущей ему сдержанности. Рылеев создает психологически выразительный портрет патриота-свободолюбца, который стремится понять истоки своих страданий, внутреннюю неудовлетворенность, колебания, слабости и в конце концов находит истину. .

К-во Просмотров: 1136
Найти или скачать Анализ стихотворения Рылеева «К N. N.» (Ты посетить, мой друг, желала...)
Похожие произведения