Сочинение Анализ стихотворения Рылеева «К N. N.» (Ты посетить, мой друг, желала...)

В стихотворении «К N. N. » (Ты посетить, мой друг, желала…) он очарован любимой женщиной. Интимная тема любовного послания поддержана мелодическими повторами, анафорами:

Твой милый взор, твой взор волшебный

Хотел страдальца оживить,

Хотела ты покой целебный

В взволнованную душу влить.

Твое отрадное участье,

Твое вниманье, милый друг,

Мне снова возвращают счастье

И исцеляют мой недуг.



Но постепенно интимная тема осложняется гражданской. Оказывается, герой и героиня держатся разных мнений, и обоюдное влечение не исключает разности позиций, характеров, убеждений. Как обычно в русской лирике, герой считает женщину во всем правой («моя душа твоей не стоит…»), но ему дороги его взгляды, и он не может им изменить:

Прощаешь ты врагам своим –

Я не знаком с сим чувством нежным

И оскорбителям моим

Плачу отмщеньем неизбежным.



Суровость диктуется его сознанием борца, отвергающего религиозное смирение и духовное рабство:

Лишь временно кажусь я слаб,

Движеньями души владею;

Не христианин и не раб,

Прощать обид я не умею.



Герой сперва напоминал унылого и разочарованного страдальца, отъединенного от людей:

Ты посетить, мой друг желала

Уединенный угол мой,

Когда душа изнемогала

В борьбе с болезнью роковой.



Но затем характер его «болезни роковой» прояснился. Причина ее заключена не в любви, не в холодности или измене любимой женщины, не в отгороженности о жизни, а в обществе:

Любовь никак нейдет на ум:

Увы! моя отчизна страждет, -

Душа в волненье тяжких дум

Теперь одной свободы жаждет.



Герой лишь ненадолго отчаялся. И хотя он благодарен женщине за участие, но ее любовь не может исцелить его «недуг». Обретение «целебного покоя» и «счастья» - только мгновенное состояние, не отменяющее «бурных чувств» и «тяжких дум». Через границу характеров и мнений герой постигает общественный смысл личных страданий.

Он начинает понимать, что любовь, коль скоро не в ней причина его страданий, не в силах излечить «болезнь роковую». Теперь его ум просветляется («Движеньями души владею…), и герой решительно воспринимает любовь как чувство, затмевающее его гражданское самосознание:

Я не хочу любви твоей,

Я не могу ее присвоить;

Я отвечать не в силах ей…

. . . . . . . . . . . . . . . .

Мне не любовь твоя нужна…



Лирический герой Рылеева способен на большое и горячее чувство. Элегические формулы выражают не аскетизм, а гражданскую подоснову присущей ему сдержанности. Рылеев создает психологически выразительный портрет патриота-свободолюбца, который стремится понять истоки своих страданий, внутреннюю неудовлетворенность, колебания, слабости и в конце концов находит истину. .