Анализ стихотворения С. А. Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»

Воистину гениальным творением можно назвать одно из самых известных стихотворений Есенина, в данной статье предлагаю провести анализ стихотворения "Шаганэ ты моя, Шаганэ…".

Начнем, пожалуй, с общих черт, характеризующих данное произведение – тема любви к отечеству и любви в целом. Именно эта тема является очень характерным почерком для Есенина. Она раскрыта и подчеркнута очень хорошо, задумайтесь хотя бы над строкой о том, что на его родной земле при луне что "…огромней в сто раз" можно любоваться "волнистой рожью", что само по себе описывает и характеризует Россию – это ли не любовь к отечеству, родине, родным местам? Конечно же, это стихотворение наполнено и пропитано трогательными чувствами, а человека, которого пишет о таких чувствах, можно назвать истинным патриотом своей страны, и отдельно взятой, маленькой её части.

Но не только о любви к родному краю повествует это произведение стихосложения, но и о любви простой, человеческой, высшей и прекрасной. И строки это показывающие начинают и заканчивают данное стихотворение "Шаганэ ты моя, Шаганэ…". Казалось простое сочетание слов, не нагруженное глубоким понятием, однако из уст Есенина, эти строки приобретают новый, намного более выразительный смысл. Тут присутствует и нежность, и любовь, и доброта, и многие, многие другие теплые, искренние чувства. Это нужно прочувствовать, как чувствовал автор во время написания данных строк. Есенин очень хорошо умеет передавать словами на бумаге то, что совсем немногие могут передать лично…

"Дорогая, шути, улыбайся,

Не буди только память во мне…"

Ну как не понять, как не почувствовать тут грусть и желание забыться? Грусть по родному краю, желание забыться в новом месте со столь родной и милой "Шаганэ"?!

Ну что ж, проведем сам анализ стихотворения "Шаганэ ты моя, Шаганэ…". Несколько строк хотелось бы написать о форме данного произведения, так называемом "венке строф". Далеко немногие авторы могут показать данный стиль изложения. Да что уж там, писать так могут единицы, вполне закономерно, что в эти единицы входит Есенин – гений отечественной литературы. Обратим внимание, что каждая пятая строка пятистишия повторяет собой первую, а первое пятистишие, в свою очередь, содержит в себе лишь первые строки остальных пятистиший. Такой прием в стихосложении дает ощущение цикличности и позволяет ещё больше ощутить игру чувств и мыслей автора. Прочитайте еще раз и Вы поймете…