Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Письмо матери»
Мне очень нравится стихотворение “Письмо матери”. Оно является поэтическим посланием Есенина к самому дорогому для него человеку. Каждая строка этого стихотворения полна сдержанной любви и нежности:
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я.
Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Эта строфа наполнена огромным смыслом: здесь тепло, и время, минувшее со дня последнего свидания сына и матери, и бедность жилища старушки; и безграничная любовь поэта к родному дому.
Старенькая, сгорбленная годами и постоянными тревогами за непутевого сына, она часто выходит на дорогу “в старомодном ветхом шушуне”. Тепло и нежно звучат слова, сказанные в утешение матери:
Ничего, родная! Успокойся,
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
За долгие годы разлуки поэт не изменился в своем нежном, бережном отношении к матери:
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
В мыслях поэт уже видит себя вернувшимся в родительский дом, в по-весеннему белый сад, который сродни душевному настрою поэта, пережившего тоску и усталость. Сыновье чувство в этом небольшом произведении передано с огромной художественной силой:
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Доброй улыбкой поэта согрета каждая строка этого стихотворения. Оно написано просто, без пышных фраз, высоких слов. В нем вся душа Сергея Есенина.
Я люблю это стихотворение за его правдивость, искренность, нежность. В нем чувствуется горячая любовь поэта к матери. Читая “Письмо матери”, невольно восхищаешься той нежностью и душевностью, с которой оно написано. В нем нет ни одного слова фальши. Может быть, поэтому я люблю это стихотворение, поэтому оно мне так дорого. .