Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Письмо матери»

Мне очень нравится стихотворение “Письмо матери”. Оно является поэтическим посланием Есенина к самому дорогому для него человеку. Каждая строка этого стихотворения полна сдержанной любви и нежности:



Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я.

Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.



Эта строфа наполнена огромным смыслом: здесь тепло, и время, минувшее со дня последнего свидания сына и матери, и бедность жилища старушки; и безграничная любовь поэта к родному дому.

Старенькая, сгорбленная годами и постоянными тревогами за непутевого сына, она часто выходит на дорогу “в старомодном ветхом шушуне”. Тепло и нежно звучат слова, сказанные в утешение матери:



Ничего, родная! Успокойся,

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.



За долгие годы разлуки поэт не изменился в своем нежном, бережном отношении к матери:



Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.



В мыслях поэт уже видит себя вернувшимся в родительский дом, в по-весеннему белый сад, который сродни душевному настрою поэта, пережившего тоску и усталость. Сыновье чувство в этом небольшом произведении передано с огромной художественной силой:



Ты одна мне помощь и отрада,

Ты одна мне несказанный свет.



Доброй улыбкой поэта согрета каждая строка этого стихотворения. Оно написано просто, без пышных фраз, высоких слов. В нем вся душа Сергея Есенина.

Я люблю это стихотворение за его правдивость, искренность, нежность. В нем чувствуется горячая любовь поэта к матери. Читая “Письмо матери”, невольно восхищаешься той нежностью и душевностью, с которой оно написано. В нем нет ни одного слова фальши. Может быть, поэтому я люблю это стихотворение, поэтому оно мне так дорого. .