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Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Письмо матери»

    Мне очень нравится стихотворение “Письмо матери”. Оно является поэтическим посланием Есенина к самому дорогому для него человеку. Каждая строка этого стихотворения полна сдержанной любви и нежности:

    Ты жива еще, моя старушка?
    Жив и я.
     Привет тебе, привет!
    Пусть струится над твоей избушкой
     Тот вечерний несказанный свет.

    Эта строфа наполнена огромным смыслом: здесь тепло, и время, минувшее со дня последнего свидания сына и матери, и бедность жилища старушки; и безграничная любовь поэта к родному дому.
    Старенькая, сгорбленная годами и постоянными тревогами за непутевого сына, она часто выходит на дорогу “в старомодном ветхом шушуне”. Тепло и нежно звучат слова, сказанные в утешение матери:

    Ничего, родная! Успокойся,
    Это только тягостная бредь.
    Не такой уж горький я пропойца,
     Чтоб, тебя не видя, умереть.

    За долгие годы разлуки поэт не изменился в своем нежном, бережном отношении к матери:

    Я по-прежнему такой же нежный
     И мечтаю только лишь о том,
    Чтоб скорее от тоски мятежной
    Воротиться в низенький наш дом.

    В мыслях поэт уже видит себя вернувшимся в родительский дом, в по-весеннему белый сад, который сродни душевному настрою поэта, пережившего тоску и усталость. Сыновье чувство в этом небольшом произведении передано с огромной художественной силой:

    Ты одна мне помощь и отрада,
     Ты одна мне несказанный свет.

    Доброй улыбкой поэта согрета каждая строка этого стихотворения. Оно написано просто, без пышных фраз, высоких слов. В нем вся душа Сергея Есенина.
    Я люблю это стихотворение за его правдивость, искренность, нежность. В нем чувствуется горячая любовь поэта к матери. Читая “Письмо матери”, невольно восхищаешься той нежностью и душевностью, с которой оно написано. В нем нет ни одного слова фальши. Может быть, поэтому я люблю это стихотворение, поэтому оно мне так дорого. .

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