Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Стансы»
Особенно мне понравилось стихотворение Сергея Есенина “Стансы”. В нем поэт рассуждает о назначении поэта и поэзии. Он пишет:
Стишок писнутъ,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне. . .
Но его мысли устремлены совсем в иную сторону. Есенин восхваляет сделанное руками человеческими: нефтяные вышки, фонари. Он горд, что пишет об этом. Сергей Есенин видит прямое назначение поэта. Он ставит себя выше тех писателей, которые пишут хвалебные стихи:
Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.
Он не променял бы судьбу писателей на свою судьбу, хотя она нелегка:
. . . Но очень жестоко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом читать какой-то стих
О клеточной судьбе Несчастной канарейки.
В этом стихотворении Сергей Есенин пишет о Ленине, о Марксе. Он уважает их, как великих, а не как коммунистов. Он восхваляет все великое, созданное руками человека.
Есенин считает себя настоящим поэтом, и в этом с ним можно согласиться. .