Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Стансы»

Особенно мне понравилось стихотворение Сергея Есенина “Стансы”. В нем поэт рассуждает о назначении поэта и поэзии. Он пишет:



Стишок писнутъ,

Пожалуй, всякий может —

О девушке, о звездах, о луне. . .



Но его мысли устремлены совсем в иную сторону. Есенин восхваляет сделанное руками человеческими: нефтяные вышки, фонари. Он горд, что пишет об этом. Сергей Есенин видит прямое назначение поэта. Он ставит себя выше тех писателей, которые пишут хвалебные стихи:



Я вам не кенар!

Я поэт!

И не чета каким-то там Демьянам,

Пускай бываю иногда я пьяным,

Зато в глазах моих

Прозрений дивных свет.



Он не променял бы судьбу писателей на свою судьбу, хотя она нелегка:



. . . Но очень жестоко

Спать там на скамейке

И пьяным голосом читать какой-то стих

О клеточной судьбе Несчастной канарейки.



В этом стихотворении Сергей Есенин пишет о Ленине, о Марксе. Он уважает их, как великих, а не как коммунистов. Он восхваляет все великое, созданное руками человека.

Есенин считает себя настоящим поэтом, и в этом с ним можно согласиться. .