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Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Стансы»

    Особенно мне понравилось стихотворение Сергея Есенина “Стансы”. В нем поэт рассуждает о назначении поэта и поэзии. Он пишет:

    Стишок писнутъ,
     Пожалуй, всякий может —
    О девушке, о звездах, о луне. . .

    Но его мысли устремлены совсем в иную сторону. Есенин восхваляет сделанное руками человеческими: нефтяные вышки, фонари. Он горд, что пишет об этом. Сергей Есенин видит прямое назначение поэта. Он ставит себя выше тех писателей, которые пишут хвалебные стихи:

    Я вам не кенар!
    Я поэт!
    И не чета каким-то там Демьянам,
    Пускай бываю иногда я пьяным,
    Зато в глазах моих
    Прозрений дивных свет.

    Он не променял бы судьбу писателей на свою судьбу, хотя она нелегка:

    . . . Но очень жестоко
    Спать там на скамейке
    И пьяным голосом читать какой-то стих
     О клеточной судьбе Несчастной канарейки.

    В этом стихотворении Сергей Есенин пишет о Ленине, о Марксе. Он уважает их, как великих, а не как коммунистов. Он восхваляет все великое, созданное руками человека.
    Есенин считает себя настоящим поэтом, и в этом с ним можно согласиться. .

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