Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи…»

Стихотворение С. Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи…» датировано 18 июля 1825 года. Оно было написано незадолго до гибели поэта и посвящено его возращению к своим «истокам» - к земле, к природе, к деревне и ее ценностям.

Стихотворение сюжетно: герой приезжает к себе на родину после долгих странствий – «по столицам и заграницам». Он выглядит как щеголь: «На затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука». И хочет казаться возвышенным и легкомысленным, далеким от «крестьянской приземленности»:

Я — беспечный парень. Ничего не надо.

Только б слушать песни — сердцем подпевать,

Только бы струилась легкая прохлада,

Только б не сгибалась молодая стать.

Однако у деревенского края и деревенских жителей – своя красота, не менее привлекательная для героя. Можно сказать, что он даже он – в своем английском костюме – даже теряется среди розовых степей и синей реки. Жители деревни тоже красивы и нарядны по-своему – прежде всего, своим трудом: «Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. . . »

Для этих людей лирический герой совеем не авторитет. Они берут его «на слабо»: «Размахнись косою, покажи свой пыл».

Можно сказать, в этом стихотворении пот демонстрирует переоценку ценностей: его лирический герой утверждает, что крестьянский труд ценнее и долговечнее, чем любое писательство: «Но косой выводят строчки хоть куда. … Их читают люди всякие года».

Герой, вслед за крестьянами, сам себе бросает вызов:

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

Он берет в руки косу, и в его мыслях звучит горькое разочарование в публике и даже, где-то, в самом занятии поэзией:

В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.

Потому и рад я в думах ни о ком,

Что читать их может каждая корова,

Отдавая плату теплым молоком.

В землепашестве герой видит исконный глубинный смысл. А вот есть ли он в поэзии?

В стихотворении звучат нотки разочаровании, пессимизма и депрессии, которые в последние годы жизни так жестоко преследовали Есенина и, вероятно, привели к столь трагическому финалу.

Произведение имеет четкую внутреннюю композицию: вступление, развитие темы и финал, который полностью переиначивает тему стихотворения.

Стихотворение наполнено типичными «есенинскими» средствами выразительности. В первую очередь нужно отметить эпитеты, которых в произведении немного: «розовые степи», «легкая прохлада», «травяные строчки». Кроме того, здесь присутствуют метафоры: «синеет река», «плавать в небо», «сердцем подпевать», «не сгибалась молодая стать», «шепчут грабли», «выводить по долам травяные строчки».

Мы видим, что поэт поэтизирует крестьянский мир, наполняет его красотой, внутренней легкостью, свободой. Он, по-прежнему, остается мечтой и идеалом для Есенина.

Стихотворение наполнено экспрессией. Почувствовать ее помогает синтаксический строй стихотворения, написанного в форме диалога. Наличие междометий, риторических вопросов, восклицаний и тире между словами в предложении помогает почувствовать эту экспрессию.

Стихотворение создано с помощью чередования мужских и женских рифм (с преобладанием неточных), здесь использована перекрестная рифмовка.

Таким образом, стихотворение Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи», с одной стороны, выражает извечное стремление поэта к крестьянскому миру, который он идеализирует и поэтизирует. Но, в то же время, мы понимаем, что его взгляд на этот мир стал более зрелым и осознанным. Став поэтом, пройдя испытания, выпавшие на его долю, Есенин все же считает, что труд хлебопашца – самый благодарный и осмысленный. Тогда как поэзия – неблагодарное и «зыбкое» дело, смысл которого зачастую неясен не только публике, но и самому творцу.

Несмотря на светлые краски, легкость, с какой создано это произведение, в нем просматриваются «черные» нотки пессимизма, свидетельствующие о неблагополучном душевном состоянии поэта. .