Сочинение Анализ стихотворения С. Есенина «За темной прядью перелесиц...»

Стихотворение Есенина «За темной прядью перелесиц…» (1915 – 1916) можно отнести к жанру элегии – в нем переданы лирико-философские раздумья героя о сущности человека и природы, о его связи с родиной - ее историей и судьбой.

В стихотворении гармонично сочетаются пейзажные зарисовки, философские размышления и лирические отступления героя. Так, в первой части произведения (три первые строфы) дается описание родной стороны героя – «стороны ковыльной пущи».

Поэт выбирает для своего описания ночное время суток. Этот факт подчеркивает неспокойное психологическое состояние лирического героя, которому не спится, который ночью, один на один с природой, размышляет о важных для себя вопросах, ведет мысленный диалог со «стороной ковыльной пущи».

Какой же предстает перед героем и нами его родная сторона? С первого слова мы понимаем, что она населена живыми существами, дышит и существует по своим законам. Создать такой эффект автору помогают метафоры олицетворения - поэт персонифицирует месяц («Ягненочек кудрявый — месяц Гуляет в голубой траве») и его «составляющие» («В затихшем озере с осокой Бодаются его рога…»). Оживают здесь озерная вода («Вода качает берега») и степь («…степь … Кадит черемуховый дым И за долинами по склонам Свивает полымя над ним»). Кроме того, в этой части стихотворения много «активных» глаголов, создающих картину связанного воедино, движущегося, живущего своей жизнью мира природы.

Картина, созданная в первой части стихотворения, образно и точно передает ночной пейзаж, даже цветовая гамма эпитетов способствует этому – в стихотворении преобладают оттенки синего и зеленого цветов, разбавленные дымкой белого («в неколебимой синеве», «в голубой траве», «под пологом зеленым», «черемуховый дым»).

Вторая часть стихотворения (три последние строфы) погружают нас в мир переживаний и раздумий лирического героя. Мы понимаем, что он мыслит себя частью своего родного края, мира родной природы. Для него они – важная составляющая его собственного внутреннего мира, во многом определяющие его жизнь и судьбу. Именно поэтому мы встречаем здесь речевые обороты сопоставления – «и ты, как я…», «но и тебе…»

По мысли Есенина, модель устройства человеческой души повторяет модель устройства природного мира, который делится на две четко разграниченные части – верх и низ, небо и землю, духовное и плотское, возвышенное и низменное. Недаром за кажущейся «ровностью» герой чувствует стремление «ковыльной пущи» к «розовому небу» и «голубиным облакам». Однако это стремление столько же безнадежно, сколько и вечно.

Такова и человеческая душа, бесконечно стремящаяся к небу, но неспособная преодолеть свою «земную» - низменную – суть. И ощущение этой роковой недосягаемости гармонии и счастья создают в душе героя ощущение смертной – давящей, бесплодной, ядовитой - тоски, которую он выражает с помощью метафоры «солончаковая тоска».

В этом стихотворении отчетливо предстает перед нами образ есенинской Руси. Мир среднерусской природы освящен у поэта божественной верой, самым тесным образом связан с православием и историей России. Мир родины героя, самая малая его часть устроена по законам христианства, она – главный создатель и главное мерило всего сущего. В подтверждение этой мысли в стихотворении присутствует церковная, архаичная, диалектная лексика – «кадит», «в печальной требе», «голубиные облака», «пугливо кажет», «кандалы Сибири».

Кроме того, Русь Есенина освящена и ее историей, теми страшными и грандиозными событиями, что пришлось ей пережить. Неслучайно поэтому здесь возникают такие образы, как «кандалы твоей Сибири», «горб Уральского хребта». Они не могло не «наложить отпечаток» на судьбу страны, на судьбу и мировоззрение ее народа, на будущее России.

Ритмический строй произведения «поддерживает», помогать выразить основные авторские мысли. Стихотворение написано четырехстопным ямбом с пиррихиями, что делает его ритм более плавным, певучим, сохраняя, в то же время, легкость его восприятия.

Масштабы, размеры «ковыльной пущи» помогает передать ассонанс с гласной «О»: «В затихшем озере с осокой Бодаются его рога…»;

«А степь под пологом зеленым

Кадит черемуховый дым

И за долинами по склонам

Свивает полымя над ним».

Кроме того, подобный ассонанс помогает передать и колорит русской степи, и свойственную только русскому человеку «средневековую тоску»:

О сторона ковыльной пущи,

Ты сердцу ровностью близка,

Но и в твоей таится гуще

Солончаковая тоска.

Важную роль в ритмической организации стихотворения играют и интонационные паузы. Они позволяют автору более зримо передать изображаемую им картину, акцентировать внимание на тех или иных образах: «Ягненочек кудрявый — месяц Гуляет в голубой траве»,

«В затихшем озере с осокой

Бодаются его рога,—

И кажется с тропы далекой —

Вода качает берега».

Таким образом, стихотворение «За темной прядью перелесиц…» можно назвать типичным для есенинской поэтики. Оно демонстрирует нам слияние героя с миром природы и с родиной, его представление о мире человека как о части всеобщей жизни Вселенной. Кроме того, здесь отчетливо звучит мысль о роковой неразделимости судьбы страны и судьбы героя, об их трагическом, но недостижимом стремлении к гармонии.

Помимо этого, стихотворение наполнено «типично есенинскими» эпитетами и метафорами – обилие оттенков синего цвета, церковные и крестьянские реалии, наличие архаической и диалектной лексики. Все это позволяет в полной мере согласиться со словами Солженицына, назвавшего Есенина гениальным самородком: «Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько для красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают». .