Анализ стихотворения С.А. Есенина «Гой ты, Русь моя родная!..»

Сергей Есенин – это поэт, готовый жизнь отдать за свою родину, из этого можно понять, до какой степени он любит Россию. В данном стихотворении очень ярко прослеживаются все чувства, которые испытывает автор. Для Есенина родина – это все! Без нее у него нет смысла жизни.

Основная мысль его произведений - любовь ко всему живому и родине. Он с трепетом подходит ко всему, что ему дорого. Проводя анализ стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!. . », в полной мере можно просмотреть настроение автора. Не зря в начале стихотворения Есенин приводит метафору «хаты – в ризах образа», для него деревенский мир -это нечто особенное, это мир, где все приходит в гармонию. Разные строки стихотворения наводят на читателя разные чувства. Читая строчки «только синь сосет глаза» - на читателя налетает грусть, и «как захожий богомолец» - поневоле представляешь себе путешественника. И тут же всему этому на смену приходит хохот – «девичьим смехом».

Анализ стихотворения "Гой ты, Русь моя родная!. . " позволяет раскрыть особенность данного стихотворения – это затаившаяся тоска, сострадание к деревне, к родине. Автор в стихотворении использует глаголы будущего времени, из этого понятно, что герой стихотворения только планирует отправиться в путь, чтобы познать всю истинную красоту своей необъятной родины. В этом произведении Есенин как бы повествует свою прошлую жизнь, даже вернее будет сказать, описывает те чувства, которые он испытал, путешествуя по России. Лирический герой любуется родными просторами, потому что «синь сосет глаза». Заканчивая стихотворение строкой «Не надо рая, дайте родину мою», - автор как будто подводит итог. Он подчеркивает то, что и так понятно – то, что он безумно счастлив жить в России и быть частью ее народа.

Стихотворение «Гой ты, Русь моя родная!. . » написано четырехстопным хореем. Оно имеет трехсложный размер, рифма перекрестная. Язык написания стихотворения очень тонкий и своеобразный, метафоры ярко выражены, а природу автор одушевляет.

Это стихотворение понравилось мне до глубины души именно теми эмоциями, которыми его наделил автор. Читаешь стихотворение, и тут же перед глазами рисуется картина происходящего. Это искренность и любовь ко всему. Я думаю, что России уже никогда и никто не будет любить сильнее, преданнее и искреннее, чем это делал Сергей Есенин.