Анализ стихотворения С.А. Есенина «Не бродить, не мять в кустах багряных...»

Стихотворение можно отнести к молодому раннему Есенину. Его можно считать практически первым произведением. Можно предположить, что оно посвящено девушке по имени Наталья.

Стихотворение состоит из шести строф. Имеет пятистопный хорей. Анализ стихотворения "Не бродить, не мять в кустах багряных. . . " покажет, что произведение отражает надежды и расставания, обращенные к любимой девушке. Произведение очень пестрит всевозможными эпитетами: синий вечер, светлая тайна, волос овсяных, имя тонкое, смятой шали, говор кроткий и многие другие. Это показывает то, что образ любимой девушки не раскрыт в полной мере. Не обходят эпитеты стороной и природу, из этого можно предположить, что свою любовь автор решил олицетворить в природе. С первых же строк произведения автор пытается доказать, что у него больше нет к возлюбленной чувств, которые так волнуют его душу. При этом он все же испытывает боль, причиненную разлукой. Есенин говорит, что девушка для него «как снег, лучиста и светла», и только это освещает его жизненный путь. Автор переживает, что ему больше не представится возможность восхищаться «алым соком ягоды на коже». Есенин прощается с девушкой, как будто она мертва. Можно также подчеркнуть, что некоторые приемы словообразования помогают поэту открыть художественный образ более точно. Не обошлось в четверостишиях и без устаревших слов «уста» и «стан», они привносят стихотворению некую грациозность. Не зря С. Есенин назван «поэтом метафор». Стихотворение наполнено множеством всевозможных метафор: зерна глаз запали, завяли; шепчет вечер; к тайне приложил уста. Можно отметить, что приводя в стихотворении множество существительных и прилагательных, автор придает своему произведению в некотором роде особый смысл. Остается впечатление, что созданный автором вид остается с ним навечно.

Проводя анализ стихотворения "Не бродить, не мять в кустах багряных. . . ", можно предположить, что автор использует разные языковые уровни, чтобы в полной мере показать любовь, которая прошла, и печаль, которая после нее осталась. Последнее четверостишие несет смысл, отличный от первого, но все же дословно повторяет первое четверостишие. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что стихотворение наполнено печалью в связи с давно ушедшей любовью.