Анализ стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»

Стихотворение было написано поэтом в 1921 году. Оно содержит в себе все, что характерно для творчества Есенина: искренность и откровенность, отчаяние и легкую грусть, щемящую тоску и сердечную теплоту.

Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» позволяет выделить главную тему – это прощание героя с молодостью. Он размышляет о скоротечности жизни, ее необратимости. Перед автором встает проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый из нас: в этом мире нет ничего постоянного, все когда-то заканчивается, в том числе и молодость, и все что мы можем – это смириться с неизбежностью. Стихотворение пронизано грустью. Да, молодость нельзя вернуть, время течет неумолимо, но грусть эта легкая, светлая, ведь жизнь на этом не заканчивается, и за молодостью – порой чистоты и свежести, идет зрелость – пора спокойствия и умиротворения.

При написании стихотворения поэт использовал такой прием как антитеза – противопоставление. Молодость он противопоставляет старости, настоящее – прошлому. В первой и второй частях стихотворения звучит тема расставания с молодостью, поэт раскрывает свои чувства посредством множественного отрицания («Не жалею, не зову, не плачу»). Кульминация центральной темы достигается в третьей части, когда поэт с надрывом восклицает:

«О, моя, утраченная свежесть.

Буйство глаз и половодье чувств!»

Особое значение в стихотворении имеет образ коня. Для Есенина розовый конь – это символ юношеской свежести и романтики, грез и мечтаний. В сравнении «Словно я…проскакал на розовом коне» переданы нам вся тоска и сожаления от утраченных возможностей, упущенного времени.

Развязка темы наблюдается в заключительной части стихотворения. Герой примеряется с неизбежностью, после сомнений и метаний он принимает переход от юности к зрелости как данность.

Это стихотворение Есенина отличается удивительной мелодичностью и напевностью, что, впрочем, характерно для большинства его произведений, не зря ведь слова многих из них были положены на музыку.

Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» дает возможность выделить различные приемы, которые использовал поэт для придания выразительности, такие как эпитеты («гулкой ранью», «на розовом коне»), метафора («кленовых листьев медь»).

На мой взгляд, Сергей Есенин – один из самых искренних поэтов 19 века, а его творчество – глубокое и одухотворенное, занимает особое место в нашей литературе.