Анализ стихотворения С.А. Есенина «Русь советская»

Есенин, будучи бунтарем по натуре, с энтузиазмом и воодушевлением воспринимал революцию 1917-го года. Если многие творческие деятели ужасались творившимся хаосом, то Есенина, в первую очередь, мучил вопрос: что свершившаяся революция изменит в жизни обычных сельских жителей, выходцем из которых был и он сам. Размышления эти нашли отражение в его творчестве.

Покинув родной дом, поэт смог вернуться туда только в 1924 году и результатом этой поездки стало написанное им стихотворение «Русь советская». Увиденное в родном крае производит на поэта такое гнетущее впечатление, что он, наверное, первый раз в жизни испытывает растерянность и сомнение в необходимости своего творчества. Анализ стихотворения «Русь советская» позволяет нам сделать вывод, что поэт чувствует себя забытым и покинутым всеми, кто когда-то его знал, он становится чужаком на родной земле. До него доходит осознание того факта, что на протяжении всего этого времени он пребывал в заблуждении, будучи уверенным, что стихи его нужны этим простым, неграмотным людям. Озираясь вокруг, наблюдает, что сталось с селом, понимает, что все здесь теперь ему чуждо: и язык, и образ мыслей, и цели, ради которых крестьяне так просто отреклись от своей прошлой жизни, и герой с горечью вопрошает сам себя: «Какого ж я рожна орал в стихах, что я с народом дружен?».

Но для него, как для истинного гражданина, благополучие Родины важнее собственных желаний. Смена поколения и существующего порядка – процесс закономерный и оправданный, и автор вынужден смириться: «приемлю все, как есть все принимаю». Но существует то, чем Есенин не готов пожертвовать: «но только лиры милой не отдам». Для него поэзия – самое ценное, что у него есть.

Анализ стихотворения «Русь советская» позволяет сделать вывод, что все оно пронизано чувством тревоги и тоски. Даже состояние природы соответствует мрачному настроению автора: «жидкой позолотой», «серые поля», «и клены морщатся» – унылая, безрадостная картина.

Но, несмотря на весь трагизм ситуации, заканчивает поэму он на оптимистической ноте:

«Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

Тем самым он дает понять, что какой бы ни была эта новая, советская Русь, она по-прежнему остается для него дорогой и любимой, и он продолжит воспевать ее в своем творчестве, несмотря на то, что прежняя Русь, Русь его детства, все же ему ближе и роднее.