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Сочинение Анализ стихотворения С.А. Есенина «Синий туман. Снеговое раздолье»

    Из всей русской лирики ХХ в. более ярко выделяется поэзия С. А. Есенина. Его произведения красочные, чистые, лёгкие и наивные. Со временем Есенин стал писать стихотворения более серьёзные, наполненные размышлениями о жизни, о прожитых годах, и о том, чего он добился в жизни. Но самое главное то, что поздние стихотворения остались такими же восприимчивыми, как и ранние. Одним из них является стихотворение «Синий туман. Снеговое раздолье».
     Тема стихотворения «Синий туман. Снеговое раздолье» - философское осмысление жизни и места человека в ней. Эти вопросы уже давно волнуют Есенина, и он старается их разгадать, но, к сожалению, это приводит только к страданию.
     Поэт говорит о том, как лирический герой вернулся в свой дом, из которого он ушёл очень давно, прошли года, он повзрослел, и на него нахлынули воспоминания, и он понял то, как много потерял в жизни, «тайно покинув отчий кров». Основная мысль заключается в том, что всё рано или поздно уходит, а ты уж сам выбирай себе дорогу, чтобы потом не о чем было грустить.
     Общее настроение стихотворения грустное, печальное, заставляющее задуматься вместе с лирическим героем.
     В стихотворении есть конфликт, не явный, а в душе героя, он «тайно покинул отчий кров» и вернулся «как странник гонимый», одинокий, никому не нужный, герой винит себя за ошибку, которую он совершил. Эпитеты создают неуютную обстановку, всё кажется чужим и далёким: «синий туман», «снеговое раздолье», «лунный свет», «снег как песок зыбучий», «соболий мех», «рыхлый снег». Сразу же в начале стихотворения поэт сравнивает «лунный свет» с «лимонным», мгновенно появляется кислота в настроении, это своеобразный приём поэта для лучшего восприятия его переживаний.
     Это стихотворение - развязка жизни лирического героя, «снова вернувшись в край родимый» он понимает, что здесь ему больше делать нечего, его здесь никто не ждёт. В последних трёх четверостишиях он о многом вспоминает, сопоставляет друг с другом и находит ответы на вопросы, которые он раньше не понимал.
     В основе стихотворения лежит кольцевая композиция. Она позволяет нам проследить жизненный путь героя, когда он «покинул отчий кров» по-молодецки «шапку из кошки, на лоб, нахлобучив», и когда он «снова вернулся в край родимый», чувствуя себя «как странник гонимый». Приехав вновь в родное село лирический герой понимает, что он одинок, и в его сердце не осталось ни одного родного человека. Он задаёт риторические вопросы: «Кто меня помнит? Кто позабыл?» Ответ очевиден – никто не помнит, все позабыли. Его окутывают воспоминания прошлых лет, он вспоминает деда, бабку, старое кладбище, где они похоронены. Невольно он задумывается о жизни и смерти, делает вывод: «Все успокоились, все там будем,/ Как в этой жизни радей, не радей». Эти размышления дают ему ответ ещё на один вопрос о том, почему он так «любит людей».
     Противопоставление прошлого и настоящего – лейтмотив философской лирики Есенина. Поэт не может принять реальность и постоянно возвращается к прошлому, он никак не может с ним разлучиться, так как здесь ему всё чужое. Но ведь прошлое хорошее только тогда, когда его вспоминаешь. В основе стихотворения лежит антитеза прошлого и настоящего: «отчий кров» - «странник гонимый», «шапку из кошки, на лоб, нахлобучив» - «молча, я комкаю новую шапку,/ не по душе мене соболий мех».
     На мой взгляд, для создания стихотворения основной мыслью является возвращение героя в родимый край. А по первой строке «Синий туман. Снеговое раздолье», мы можем услышать музыку, которая звучит в душе поэта, когда он берётся за перо, она печальна, но далее мы видим плавный переход в более мелодичную, пронизывающую сердце музыку, которая позволяет душе отогреться.
     Меня восхитило это стихотворение, такие сложные размышления, восприятие жизни, поэт смог так легко и коротко изложить на бумаге. Есенин превосходно владел пером. Его лирика великолепна. Я рад, что познакомился с его произведениями, ведь я очень много взял для себя полезного из жизненного опыта Есенина. Я надеюсь, что эти знания не пропадут напрасно. .

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