Сочинение Анализ стихотворения С.А. Есенина «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…»

Стихотворение С. А. Есенина «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» (1922) входит в цикл «Москва кабацкая» (1921 – 1924), в котором отразились пессимистичные, упадочнические настроения поэта.

1922 год – время гражданской войны в России. Только недавно свершилась социалистическая революция, в стране произошли огромные перемены, перевернувшие не только привычные устои жизни, но и мировоззрение миллионов людей.

Лирический герой этого стихотворения Есенина размышляет о судьбе своей страны. Этому и посвящено данное произведение, это и является его темой.

«Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» имеет свой сюжет. Лирический герой, находясь в кабаке, пьянствуя вместе со всеми, наблюдает за разномастными посетителями. В основном это люди, проигравшие в войне, оставшиеся за бортом жизни:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут

Под гармоники желтую грусть.

Проклинают свои неудачи,

Вспоминают московскую Русь.

И что остается этим «неудачникам»? Только заливать свою тоску по «московской Руси» в кабаках, под «желтую грусть» гармоники.

Да и сам герой занимается тем же самым – «опустясь головою, Заливаю глаза вином…». Он боится увидеть «лицо роковое», хочет забыться, хотя бы короткое время о нем не думать. Что же это за «роковое лицо»? Мне думается, что так герой, и сам поэт, характеризует положение его любимой родины, его «голубой Руси» после событий 1917 года. А это положение представляется герою не только плачевным и бедственным, но и «роковым». Употребляя этот эпитет, автор, как мне кажется, предполагает, что Россия идет к своему краху, к какой-то страшной беде.

Но этот эпитет – «роковой» - можно назвать психологическим, передающим состояние лирического героя, его отношение к произошедшим событиям. Мы понимаем, что этот человек тоскует по прошлой Руси, которую, по его мнению, уже никогда не вернуть:

Что-то всеми навек утрачено.

Май мой синий! Июнь голубой!

Не с того ль так чадит мертвячиной

Над пропащею этой гульбой.

А настоящее России герой оценивает очень негативно – как угар и пьянство, как бредовый кошмар, который он наблюдает и в кабаке, и в стране: «Самогонного спирта — река. Гармонист с провалившимся носом Им про Волгу поет и про Чека». Атмосфера, царящая здесь, напоминает какой-то страшный сон: озлобившиеся люди, у которых не осталось ничего святого, разгул нечистой силы, стихии, хаоса: «Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах…»

Герой вспоминает о жертвах, погибших в этой нелепой и бессмысленной войне. Среди них было много совсем еще юных существ («дурашливые, юные»), и они «сгубили свою жизнь сгоряча». Этих «светлых» людей не сравнить с теми, что видятся поэту теперь. Трагически и даже фаталистически звучит последнее четверостишие стихотворения:

Нет! таких не подмять, не рассеять.

Бесшабашность им гнилью дана.

Ты, Рассея моя. . . Рас. . . сея. . .

Азиатская сторона!

В эпитете «азиатская сторона» выражено очень многое. «Азиатское» у Есенина обозначает «дикое», «свирепое», «безрассудное», «безнравственное», «непонятное уму и сердцу». Именно так, на мой взгляд, поэт оценивает современное ему состояние и положение его любимой России. Чтобы подчеркнуть контраст между прошлой и будущей Русью, он ставит рядом чисто русское название «Рассея» и эпитет «азиатская сторона».

Стихотворение наполнено средствами художественной выразительности, которые помогают выразить отношение лирического героя ко всему происходящему, выразить его эмоциональное состояние. Это, прежде всего, метафоры: «гармоники желтую грусть», «не видеть в лицо роковое», «Май мой синий! Июнь голубой!», «чадит мертвячиной», «самогонного спирта — река», «светят наши лучи», «бесшабашность гнилью дана; фразеологические выражения: «заливаю глаза вином».

Кроме того, здесь есть эпитеты: «желтую грусть», «май мой синий! июнь голубой!», «во взорах безумных», «громких речах», «дурашливых, юных».

В синтаксическом плане в стихотворении можно выделить риторические вопросы («Где ж вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи?»), восклицательные предложения «Нет! таких не подмять, не рассеять…», «Азиатская сторона!».

Данное стихотворение написано с помощью перекрестной рифмовки, мужской и женской рифмы. .