Анализ стихотворения С.А. Есенина «Запели тёсаные дроги...»

Анализ стихотворения «Запели тёсаные дроги…» стоит начать с истории его написания. Точная дата создания, к сожалению, неизвестна, разные исследователи творчества С. А. Есенина называют как 1915, так и 1916 годы. Однако, оба этих года недалеки от даты начала революции, и отголоски социального напряжения нашли свое отражение в стихотворении. Основным мотивом стихотворения являются характерная для Есенина любовь к Родине и тонкое восприятие им ее красоты.

С первых же строчек поэтом вводится мотив движения, который получит дальнейшее свое развитие и в этом стихотворении, и в других произведениях С. А. Есенина. Дорога вообще являлась для Есенина важным символом, несущим с собой как грусть расставания, отрыва от чего-либо важного и близкого, так и приближающего его к Родине, - по словам самого поэта, именно в дороге все его чувства обострялись, а впоследствии эти впечатления оказывались в его стихах. Впрочем, это сюжет, привычный не только для С. Есенина, но и для всей русской классической литературы.

Это стихотворение С. Есенина имеет в своем составе множество оксюморонов и контрастов, например, «малиновое поле/ И синь, упавшая в реку», причем они во многом используются для того, чтобы рассеять складывающееся довольно печальное впечатление. На первый взгляд кажется, что стихотворение проникнуто светлой грустью, но и праздничный малиновый цвет, и упоминания колоколен развеивают это впечатление, придавая ему более радостную окраску и служа, разумеется, для создания визуального отражения.

Составляя анализ стихотворения «Запели тёсаные дроги…», можно отметить, помимо большого количества ярких и точных описательных деталей, которые помогают точно воссоздать образы, вкладываемые С. Есениным в стихотворение, также большое количество религиозных мотивов, также достаточно часто встречающихся в его поэзии. Исследователи творчества С. Есенина объясняют это тем, что религия в тот период имела для народа огромное значение, именно поэтому она оказала такое существенное влияние и на поэзию Есенина, которого многие называли народным поэтом. Учитывая характерные особенности его творчества, он никак не мог упустить такую важную часть русского менталитета, естественную и словно бы саму собой разумеющуюся, и не отразить его в своих стихотворениях.