Сочинение Анализ стихотворения С.Есенина «Отговорила роща золотая».

Русская поэзия двадцатого века дала миру множество блистательных имен. И в этом разнообразии великих поэтов и писателей творчество Сергея Есенина занимает одно из первых мест. Он стремился – насколько это возможно сделать с помощью стиха – вселить в человека веру в свет, раскрыть для него радость земного бытия.

Горький писал об этом поэте: «…Сергей Есенин - не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое более всего иного заслежено человеком».



Именно умение чувствовать окружающих, любовь ко всему живому во многом формировали мировоззрение Есенина и его отношение к жизни вообще. Нужно отметить, что внутренняя эволюция Есенина очень ярко прослеживается в его лирике.



Так, стихотворение «Отговорила роща золотая» является одним из произведений, написанных в переломные годы жизни поэта. В нем Есенин снова обращается к вопросу о смысле жизни человека и быстротечности времени.



Особенностью этого стихотворения является, по моему мнению, крепкая связь, сопоставление жизни человека и мира природы. Данное лирическое произведение начинается с пейзажной зарисовки:



Отговорила роща золотая



Березовым, веселым языком,



И журавли, печально пролетая,



Уж не жалеют больше ни о ком.



Перед нами оживает картина увядающей осени, все вокруг подчинено какой-то печали и тоске. Такое состояние природы заставляет лирического героя думать о прошедших днях:



Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –



Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.



По моему мнению, эти строки являются в некотором смысле тезисными. Автор говорит о том, что является законом для всего живого и человека, в том числе.



Воспоминания лирического героя о годах прошедших очень неоднозначны. С одной стороны, ему не жаль того, что было:



Стою один среди равнины голой,



А журавлей относит ветер в даль,



Я полон дум о юности веселой,



Но ничего в прошедшем мне не жаль.



С другой – нотки грусти присутствуют в интонации стихотворения, да и сам лирический герой говорит:



Как дерево роняет тихо листья,



Так я роняю грустные слова.



Несмотря на то, что стихотворение представляет собой монолог, тем не менее, в нем лирический герой обращается к невидимому собеседнику:



И если время, ветром разметая,



Сгребет их все в один ненужный ком,



Скажите так… что роща золотая



Отговорила малым языком.



По моему мнению, особую роль в стихотворении играют эпитеты, которые создают настроение как окружающего мира, так и душевного состояния героя. Несмотря на то, что осень, которая вырисовывается в воображении читателя, тосклива и холодна, Есенин наделяет это время года яркими эпитетами. Они свидетельствуют о любви лирического героя к родной природе: роща золотая, рябина красная, широкий месяц, голубой пруд.



В стихотворении много метафор. Например, «в саду горит костер рябины красной». С его помощью создается удивительный образ рябины, красной, как костер. Юность ассоциируется у лирического героя с весной, о чем говорит метафорический эпитет «не жаль души сиреневую цветь».



Герой Есенина неотрывно связан с миром природы:



Как дерево роняет тихо листья,



Так я роняю грустные слова.



По моему мнению, автор прибегает к инверсии, чтобы в некотором смысле осложнить строй стихотворения: таким образом более точно передается душевное состояние человека.



Данное стихотворение глубоко психологично, поскольку автор обращается к проблеме, о которой задумывается, по моему мнению, почти каждый человек. Произведение носит философский характер. Кроме того, к теме осмысления жизни обращались многие поэты, поэтому следует говорить о программности этого произведения.



«Отговорила роща золотая» написано амфибрахием, который придает стихотворению мелодичность. Музыкальность произведению придает также преобладание сонорных звуков Р, Л, М, Н, Й. Неслучайно, что к этому произведению в дальнейшем была написана музыка. Что касается синтаксиса, то здесь преобладают сложносочиненные предложения, части которого осложнены причастными и деепричастными оборотами. Все это помогает погрузить читателя в мир лирического героя, его мироощущение и мировоззрение. .