Сочинение Анализ стихотворения «Слаб голос мой...» А.Ахматовой.

Стихотворение «Слаб голос мой» написано весной 1913 года. Оно входит в сборник «Белая стая» (1917 год), который принес (наряду с другими сборниками: «Вечер», «Четки», «Подорожник», «Anno Domini») А. А. Ахматовой широкое литературное признание.

Это стихотворение, как и многие другие, о любви. Любовь у Ахматовой почти никогда не предстает в спокойном пребывании. Чувство, само по себе острое и необычайное, получает дополнительную остроту и необычность, проявляясь в предельном кризисном выражении – взлета или падения, первой пробуждающей встречи или совершившегося разрыва, смертельной опасности или смертельной тоски.

Данное стихотворение раскрывает душевное состояние героини после окончания любовной драмы. С каждой строчкой чувство любви в героине угасает, остывает: сначала ее голос слаб, ей стало легче без любви, а уж в конце мы чувствуем, что «освобожденье близко». Мы видим, какой мучительной была любовь: героиню мучила «бессонница-сиделка», она томилась «над серою золой», и даже стрелка башенных часов казалась ей смертельной стрелой; и какое счастье испытывает при окончании любовной драмы:

Как прошлое над сердцем власть теряет!

Освобожденье близко. Все прощу,

Следя, как луч взбегает и сбегает

По влажному весеннему плющу.

Для раскрытия душевного состояния героини А. Ахматова использует различные выразительные средства. Например, аллитерация звука [л], [н] и ассонанс звука [е] передает нам легкость, спокойствие, которое испытывает героиня. Эпитеты «серою золой», «кривая стрелка», «смертельная стрела»; метафора «бессонница-сиделка» усиливают трагизм уходящей любви.

Точность психологических наблюдений, сюжетная динамика, умелое использование житейской детали, афористичность, лаконизм – определяющие черты поэзии Ахматовой, которые отчетливо обозначились в стихотворениях 1914-1921 годов, в том числе и в «Слаб голос мой».

Стихи А. Ахматовой о любви почти всегда пронизаны чувством грусти, но главное, что делает их такими проникновенными, это сочувствие, сострадание, сопереживание в любви. .