Сочинение Анализ стихотворения - Сопоставить позиции лирических героев в стихотворениях "Ангел - хранитель" А. Блока и "Рыцарь на час" Н. А. Некрасова

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Сопоставить позиции лирических героев в стихотворениях "Ангел - хранитель" А. Блока и "Рыцарь на час" Н. А. Некрасова"



Стихотворения «Ангел - хранитель» А. Блока и «Рыцарь на час» Н. А. Некрасова на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. Действительно, А. Блок и Некрасов - это совершенно разные писатели, каждый из которых отличается своим самобытным стилем, характером произведений, они жили и творили, по - существу, в разных эпохах: «Рыцарь на час» был написан в 1862 году, тогда как произведение А. Блока датируется началом XX века, а именно 1906 годом. Но несмотря на все это есть очень важный фактор, который сближает эти произведения - это то, что создавались они в трудные для страны годы, в годы предшествующие глобальным переменам в жизни общества.



Н. А. Некрасов мучительно переживал годы, последовавшие за «крестьянской реформой». Крестьянские бунты, вызванные грабительской реформой, власти подавляли с невероятной жестокостью, революционная демократия также переживала трудные дни. Некрасов, будучи человеком, которому небезразлична судьба Родины, бал страшно потрясен, видя все это. В это время арестовывают ближайших друзей Некрасова - М. Л. Михайлова, Н. Г. Чернышевского, запрещается на восемь месяцев издание «Современника». И в этот момент рождается стихотворение Некрасова «Рыцарь на час», проникнутое чувством ответственности перед судом истории и судом собственного сердца. Воспоминания о матери вызывают в душе лирического героя муки вечно беспокойной совести и мысли о своем месте в жизни. Он просит мать спасти его, возродить «силу свободную, гордую»:



Выводи на дорогу тернистую !



Разучился ходить я по ней,



Погрузился я в тину нечистую



Мелких помыслов, мелких страстей.



От ликующих, праздно болтающих,



Обагряющих руки в крови



Уведи меня в стан погибающих



За великое дело любви !







Стихотворение завершается беспощадными упреками в адрес лирического героя, которые распространяются на всех, кто активно не участвует в борьбе против несправедливости:







Вы еще не в могиле, вы живы,



Но для дела вы мертвы давно,



Суждены вам благие порывы,



Но свершить ничего не дано. . .







Такая жесткая самокритика лирического героя обусловлена, по - видимому, ужасом сознания бессилия каким - либо образом активно повлиять на сложившуюся ситуацию, он устал от постоянной борьбы, он не видит перспективы, и те действия что он предпринимает далеки от настоящей самоотверженной борьбы. Отсюда и горько - ироническое заглавие: «Рыцарь на час». Но для лирического героя это не только упрек, это также мощный стимул преодолеть душевную слабость, это призыв к действиям.



Стихотворение А. Блока было написано в 1906 году, также в трудные для России годы, в самый разгар революции. Однако психическое давление на Блока было не таким сильным, как на Некрасова, что обеспечило менее жесткую самооценку своих жизненных принципов.



Революция 1905 года произвела на него громадное впечатление , в сильно степени прояснила его идейное и художественное зрение . Он увидел активность народа , его волю к борьбе за свободу и счастье , в самом себе открыл "гражданина" , впервые ощутил присущее каждому истинному и честному художнику чувство кровной связи с народом и сознание общественной ответственности за свое писательское дело . Стихотворение «Ангел - хранитель» тоже, как и у Некрасова, своеобразная оценка своих действий, оно показывает каким видит Блока свое место в обществе, и какую роль должен он играть на перепутье исторического развития страны. Лирический герой Блока, в отличие от некрасовского, благодарит ангела - хранителя за то, что он уберег его от поспешных и необдуманных действий. Здесь лирический герой показывает свою силу, но сила эта заключается именно в том, что он не растерял свои человеческие качества, он может говорить правду и в этом вся его сила. Лирический герой Некрасова упрекает себя за то, что он не смог активно включиться в борьбу за народ, тогда как у Блока он напротив благодарит ангела за то, что он уберег его от необдуманных решительных действий. Что это ? Трусость ? Нет, это скорее здравая оценка сложившейся ситуации. Сила поэта, писателя заключается как раз в том, что они в состоянии влиять посредством своих произведений на широкие массы народа, и поэтому, если тот или иной писатель или поэт не участвует открыто в народных волнениях, то это вовсе не говорит о том, что он вне народа. Блок подчеркивает тесную связь лирического героя с народными массами. Он осознает необратимость перемен, но свое участие в этих переменах он видит только в рамках, ограничивающих сферу действий лирического героя. Лирический герой твердо знает к чему, и каким путем он будет стремиться, а это – самое главное.