Сочинение Анализ стихотворения - Стихотворение А.Блока "О, я хочу безумно жить..."

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Стихотворение А. Блока "О, я хочу безумно жить. . . ""



Это стихотворение открывает цикл «Ямбы» (1907 – 1914), который автор причислил к «лучшим» своим стихам (письмо В. С.

Миролюбову, 1918). Особенностью его проблематики стала открытая гражданская направленность:



Да. Так диктует вдохновенье:

Моя любовная мечта

Все льнет туда, где униженье,

Где грязь, и мрак, и нищета.

Туда, туда, смиренней, ниже, -

Оттуда зримей мир иной…



(«Да. Так диктует вдохновенье…», 1911 – 1914)



Эпиграфом к циклу стала цитата из «Сатир» Ювенала (96 ок. 127): «Негодование рождает стих» (пер. В. Н. Орлова).

«Негодование» Блока обращено на «непроглядный ужас жизни», представляющий в стихотворениях цикла «Ямбы» «ночной»,

«черной», «траурной», «лживой», полной «безличного» и «несбывшегося». Реминисцентный ряд цикла чрезвычайно богат – в нем

слышны отголоски произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А, Некрасова, Ф. И. Тютчева. Лирический герой А. блока,

наследник и продолжатель русской поэтической традиции, обращается к читателям от имени ее носителей:



Но мы – все те же. Мы, поэты,

За вас, о вас тоскуем вновь,

Храня священную любовь,

Твердя старинные обеты…



(«О, как смеялись вы над нами…», 1911)



В стихотворении «О, я хочу безумно жить…» лирический герой провозглашает как цель своего творчества:



Все сущее – увековечить,

Безличное – вочеловечить,

Несбывшееся – воплотить!



В отличие от скептицизма «Художника», данное стихотворение проникнуто пушкинским доверием к жизни («хочу безумно

жить»), стремлением в ее оценке подняться над временным и личным:



Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне…



Понятие «жизнь» двойственно – это реальность, в которой «задыхается» лирический герой, и высший смысл бытия,

становящийся доступным ему благодаря творческому дару, способности «воплотить» лишенное плоти, «увековечить» мгновенное,

вдохнуть душу в «безличное». Лирический герой стихотворения предстает новым «пророком», продолжающим пушкинскую и

лермонтовскую традицию. «Пророк» Пушкина (1826), исполненный божественной «волей», у Лермонтова превращается в

«угрюмого» отшельника, о котором «старцы детям говорят»:



Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!



(«Пророк», 1841)



О блоковском пророке «в грядущем скажет» «юноша веселый», напоминающий «племя//Младое, незнакомое» пушкинского отрывка

«Вновь я посетил…» (1835), «внука»



…когда,

С приятельской беседы возвращаясь,

Веселых и приятных мыслей полон,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи

И обо мне вспомянет.



Потомок блоковсокго пророка прежде всего просит его «угрюмство», сосредоточенность на темной стороне действительности:



Простим угрюмство – разве это

Сокрытый двигатель его?



На новом этапе преодолевается лермонтовский пессимизм, в основе «всеведенья» пророка снова, как у Пушкина, оказываются

«добро и свет» («Он весь – дитя добра и света…»). Заключительная строчка – реминисценция из другого пушкинского

стихотворения, хотя можно сказать, что в ней развивается мотив, характерный для всего творчества великого поэта,

восславившего в «жестокий век… свободу» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 1836). Свобода – «сокрытый двигатель»

творчества, позволяющий поэту продолжать свой путь, «обходя моря и земли», как пушкинский пророк, преодолевая время и

судьбу.

