Сочинение Анализ стихотворения - Стихотворение А.С.Пушкина "...Вновь я посетил..." (Восприятие, истолкование, оценка)
Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Стихотворение А. С. Пушкина ". . . Вновь я посетил. . . " (Восприятие, истолкование, оценка)"
Стихотворение “…Вновь я посетил…” написано Пушкиным в 1835 году, в селе Михайловском в тяжёлое для него время.
Назрел конфликт с великосветским обществом, которое не могло простить Пушкину его духовного превосходства. Хозяйство
разваливается, растут неоплатные долги. Пушкин пытается разорвать этот круг: принимает решение порвать со столичной
жизнью, поселиться в деревни, заняться хозяйством.
Пребывание Пушкина в Михайловском в 1835 году вызвало волну воспоминаний о прошлом и раздумье о будущем.
В стихотворении дан почти точный, реальный пейзаж Михайловского, показаны излюбленные поэтом места. Михайловское встаёт
перед поэтом как свидетельство об “общем законе” развития жизни. Этот философский смысл заложен в стихотворении.
…Вновь я посетил
тот уголок земли, где я провёл
изгнанником два года незаметных.
…Но здесь опять
Минувшая меня объемлет живо,
И, кажется, вечор ещё бродил
Я в этих рощах.
Среди этих мыслей о прошлом Пушкина волнует воспоминания о няне. Облик няни теперь, в годы душевной тревоги, в
обстановке обострившегося конфликта со “светом”, становится особенно дорогим, близким:
Вот опальный домик
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых,
Ни кропотливого её дозора.
В этих полных нежной признательности стихах сожаление о прошедшем, благодарная память о няне. С образом няни у Пушкина
связаны не только личные воспоминания, не только горячая признательность её заботам. Он противопоставляет её простую и
цельную натуру, её народную мудрость внутренней пустоте окружавшего её общества.
Пушкин рисует пейзаж Михайловского, вид, открывшийся с лесистого холма, на котором он особенно любил сидеть, глядя на
озеро:
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сидел недвижим…
Пушкин рисует точный, будничный пейзаж – вид озера с рыбаком, тянущим невод, с рассеянными по берегам деревнями, со
скривившейся старой мельницей. Это картина, которую он ежедневно наблюдал.
Центральное место в стихотворении занимает описание любимых поэтом трёх сосен, вокруг которых раскинулась молодая
поросль владений дедовских.
Пушкин прибегает к поэтическим средствам выражения: сравнения, метафоры.
В основе образа “зелёная семья”. Отсюда и кусты, которые теснятся, “как дети” и старое одинокое дерево – “угрюмый”,
“старый холостяк”. Эта метафора разрастается в целые метафорические ряды.
Всё стихотворение как бы подготавливает основной образ – образ молодой зеленеющий рощицы, олицетворяющей целое движение
жизни, её развития, веру поэта в будущее. Эта картина “племени младого, незнакомого” и вызывает у Пушкина строки полные
оптимизма.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!
Пушкин видит бессмертие в вечной смене материи, в развитии жизни. Он приветствует молодость, те новые поколения,
которые придут ему на смену.
Мысль о внуке, который услышит в будущем “приветливый шум” тех деревьев, что при жизни поэта были ещё лишь молодой
порослью, говорит о неизменном торжестве жизни. И поэтому в мечте поэта внук пройдёт этими местами, с “приятной беседы
возвращаясь”, “весёлых и приятных мыслей полон”, то есть в том весёлом бодром настроении, которое рождалось у самого
Пушкина от встреч с друзьями.
В этом раскрывается идея стихотворения, его лирический и философский подтексты. Это идея вечного обновления природы,
идея бессмертия.
Стихотворение написано с предельной простотой и точностью. Пушкин отказался от рифмы, обращается к белому пятистопному
нерифмованному стиху, часто употребляет синтаксические переносы, которые резко подчёркивают естественность интонации, её
ритмическую роль, то есть он обращается к прозаической свободе интонационного и синтаксического построения фраз. Но это
не превращает стихотворение в прозу, потому что постоянно сохраняется пятистопный ямб.
Гимном всепобеждающей жизни, верой в разумность всего существующего, верой в будущее проникнутое это стихотворение.