Сочинение Анализ стихотворения - Стихотворение А.С.Пушкина "...Вновь я посетил..." (Восприятие, истолкование, оценка)

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Стихотворение А. С. Пушкина ". . . Вновь я посетил. . . " (Восприятие, истолкование, оценка)"



Стихотворение “…Вновь я посетил…” написано Пушкиным в 1835 году, в селе Михайловском в тяжёлое для него время.

Назрел конфликт с великосветским обществом, которое не могло простить Пушкину его духовного превосходства. Хозяйство

разваливается, растут неоплатные долги. Пушкин пытается разорвать этот круг: принимает решение порвать со столичной

жизнью, поселиться в деревни, заняться хозяйством.

Пребывание Пушкина в Михайловском в 1835 году вызвало волну воспоминаний о прошлом и раздумье о будущем.

В стихотворении дан почти точный, реальный пейзаж Михайловского, показаны излюбленные поэтом места. Михайловское встаёт

перед поэтом как свидетельство об “общем законе” развития жизни. Этот философский смысл заложен в стихотворении.

…Вновь я посетил

тот уголок земли, где я провёл

изгнанником два года незаметных.

…Но здесь опять

Минувшая меня объемлет живо,

И, кажется, вечор ещё бродил

Я в этих рощах.

Среди этих мыслей о прошлом Пушкина волнует воспоминания о няне. Облик няни теперь, в годы душевной тревоги, в

обстановке обострившегося конфликта со “светом”, становится особенно дорогим, близким:

Вот опальный домик

Где жил я с бедной нянею моей.

Уже старушки нет – уж за стеною

Не слышу я шагов её тяжёлых,

Ни кропотливого её дозора.

В этих полных нежной признательности стихах сожаление о прошедшем, благодарная память о няне. С образом няни у Пушкина

связаны не только личные воспоминания, не только горячая признательность её заботам. Он противопоставляет её простую и

цельную натуру, её народную мудрость внутренней пустоте окружавшего её общества.

Пушкин рисует пейзаж Михайловского, вид, открывшийся с лесистого холма, на котором он особенно любил сидеть, глядя на

озеро:

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сидел недвижим…

Пушкин рисует точный, будничный пейзаж – вид озера с рыбаком, тянущим невод, с рассеянными по берегам деревнями, со

скривившейся старой мельницей. Это картина, которую он ежедневно наблюдал.

Центральное место в стихотворении занимает описание любимых поэтом трёх сосен, вокруг которых раскинулась молодая

поросль владений дедовских.

Пушкин прибегает к поэтическим средствам выражения: сравнения, метафоры.

В основе образа “зелёная семья”. Отсюда и кусты, которые теснятся, “как дети” и старое одинокое дерево – “угрюмый”,

“старый холостяк”. Эта метафора разрастается в целые метафорические ряды.

Всё стихотворение как бы подготавливает основной образ – образ молодой зеленеющий рощицы, олицетворяющей целое движение

жизни, её развития, веру поэта в будущее. Эта картина “племени младого, незнакомого” и вызывает у Пушкина строки полные

оптимизма.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое!

Пушкин видит бессмертие в вечной смене материи, в развитии жизни. Он приветствует молодость, те новые поколения,

которые придут ему на смену.

Мысль о внуке, который услышит в будущем “приветливый шум” тех деревьев, что при жизни поэта были ещё лишь молодой

порослью, говорит о неизменном торжестве жизни. И поэтому в мечте поэта внук пройдёт этими местами, с “приятной беседы

возвращаясь”, “весёлых и приятных мыслей полон”, то есть в том весёлом бодром настроении, которое рождалось у самого

Пушкина от встреч с друзьями.

В этом раскрывается идея стихотворения, его лирический и философский подтексты. Это идея вечного обновления природы,

идея бессмертия.

Стихотворение написано с предельной простотой и точностью. Пушкин отказался от рифмы, обращается к белому пятистопному

нерифмованному стиху, часто употребляет синтаксические переносы, которые резко подчёркивают естественность интонации, её

ритмическую роль, то есть он обращается к прозаической свободе интонационного и синтаксического построения фраз. Но это

не превращает стихотворение в прозу, потому что постоянно сохраняется пятистопный ямб.

Гимном всепобеждающей жизни, верой в разумность всего существующего, верой в будущее проникнутое это стихотворение.

