Сочинение Анализ стихотворения - Стихотворение С.Есенина "Несказанное, синее, нежное..." (Восприятие, истолкование, опенка)

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Стихотворение С. Есенина "Несказанное, синее, нежное. . . " (Восприятие, истолкование, опенка)"



С. Есенин оставил нам чудесное поэтическое наследие. Его талант раскрылся ярко и самобойно в лирике. Лирическая

поэзия С. Е. удивительно богата и многогранна по своему душевному выражению, искренности и человечности, лаконичности и

живописности. На лирике Есенина последних лет лежит печать времени. Она проникнута и тревожной озабоченностью

поэта-современника о судьбах страны в бурное революционное время: и предчувствием неизбежности конца патриархальной

России, и постепенным осознанием важности «индустриальной мощи» для будущего его родины и пафосом любви ко всему живому

на земле.

Лирический герой поэта – современник эпохи грандиозной ломки человеческих отношений; мир его дум, чувств, страстей

сложен и противоречив; характер драматичен.

Есенин обладал даром глубокого поэтического самораскрытия. Стихи последних лет жизни поэта основаны на мотиве

возвращения. Это и реальное биографическое возвращение в родную деревню после восьми лет отсутствия, поиски утраченной

гармонии души на основе нового идеала. Что изменилось? Какие открытия делает для себя поэт?

«Несказанное, тихое, нежное…

Тих мой край после бурь, после гроз…»

В стихотворении нас покоряет и захватывает в «песенный плен» удивительная гармония чувства и слова, мысли и образа,

единство внешнего рисунка стиха с внутренней эмоциональностью, душевностью. Облик России с ее полями, деревьями, синевой

неба над равниной, облаками действует чародейно:

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно,как падает лист

Природа у Есенина многоцветна, многокрасочна. Она играет и переливает всеми цветами радуги. Цветовая гамма

способствует передаче тончайших настроений, придает романтическую одухотворенность, свежесть образам поэта.

Любимые цвета Есенина – синий и голубой. Эти цветовые тона усиливают ощущение необъятности просторов России.

Эпитеты, сравнения, метафоры в стихотворении существуют не ради красоты формы, а для того, чтобы точнее

выразить чувства поэта.

Тих мой край после бурь, после гроз.

И душа моя – поле безбрежное…

Душа поэта действительно была «поле безбрежное». Его стихотворение – это не слова, а поэзия бесстрашной

искренности. Мне кажется, что внутренняя драма Есенина последних лет так неотвратимо определена противоречием

между поэзией души и прозой жизни.

Стихотворение «Несказанное, синее, нежное…» начинается с тишайшего, нежнейшего речитатива, а

заканчивается плясовым мотивом:

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь

Так же гнется, как в поле трава.

Формулировка « дуб не разжелудясь так же гнется, как в поле трава» написана поэтом в рамках пословицы, в

этом раю житейской, здравого смысла. Пословица осуждает:

Эх ты молодость, буйная молодость,

Золотая сорвиголова!

Есенин не поэтизирует кабак, пьяный угар. В его поэзии образ - символическое воплощение гибели человеческой

личности. Он противопоставлен нежности, гармонии.

Пронзительную проникновенность стихотворению С. Есенина придало и то, что ему приходилось отрекаться от привычного

уклада деревенской жизни. Эту любовь приходилось отрывать от сердца с болью:

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?

Все спокойно впивает грудь.

Сто, душа, мы с тобой проехали

Через бурный положенный путь.

От предельного перенапряжения эпохи приходит ранняя, как в стихах у Лермонтова, усталость, и тогда остается только

вздохнуть: «несказанное, синее, нежное…»-и некогда оглянуться в прошлое, потому что оттуда поэт как бы вынесен на

бешенной тройке:

Я утих. Годы сделали дело.

Но того , что прошло, не кляну.

Словно тройка коней огалделая

Прокатилась во всю страну.

Есенин, оглядываясь назад, с горечью думал о том, что не было в его жизни полной гармонии, творческой отдачи, что

многое попусту растрачено в молодости. Отсюда и горькое признание:

Понимаю, что было и не было.

Только жаль, на тридцатом году,

Слишком мало я в юности требовал,

Забываясь в кабацком чаду.

Эти строки обусловлены мыслями об ушедшей молодости и нереализованных возможностях. С. Есенин по началу радостно

принимает революцию, потому что видит в ней праздник обновления России. Но проходит немного времени и отношение поэта к

новому меняется. В расколе страны он уже не находит воплощения своих ожиданий. Тогда и рождаются строки:

Напылили кругом. Накопытили.

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