Сочинение Анализ стихотворения Царскосельская статуя

Гений Пушкина, обаяние личности, его гуманистическая философия, открытия, сделанные в области русского стиха, оказали огромное влияние на развитие литературы XIX века, вошедший в историю как «золотой век» русской поэзии. Но и лучшие поэты «серебряного века» сформировались под влиянием его Музы, все они были внимательнейшими читателями Пушкина, многие внесли свою лепту в исследование его поэзии.

В жизни и поэзии Ахматовой Александр Сергеевич, чьи стихи она называла золотыми, занимал особое место. Она росла и училась в Царском Селе и с детства впитывала воздух русской поэзии и культуры.

У Пушкина училась Ахматова краткости, простоте и подлинности поэтического слова, и всё, что с ним связано, дорого поэтессе. Бродя по Царскосельскому парку, она в восхищении останавливается перед фонтаном, некогда воспетым Пушкиным. В 1916 году она написала об этом стихотворение и назвала его так же, кА великий предшественник: «Царскосельская статуя».

Лирическая героиня стихотворения относится к бронзовой статуе как к живой сопернице, ей кажется, что девушка только притворяется грустной, ещё бы, ведь ей подарил бессмертие сам Пушкин. Чтобы передать эти чувства, Ахматова использует интересный поэтический приём – оксюморон: сочетание противоречащих друг другу определений, создающий неожиданный эффект: «Смотри, ей весело грустить такой нарядно обнажённой». А как великолепны аллитерации в первой строфе:

Уже кленовые листы

На пруд слетают лебединый…

Звук лебединых кликов слышится в этих строках: ле-ле-ле, а в следующих двух – он резко сменяется повторением звука «р», как бы усиливающим интенсивность цветописи:

… И окровавлены кусты

Неспешно зреющей рябины.

Сама Ахматова долгие годы жила в Царском Селе, которое стало для неё одним из самых дорогих мест на земле за всю жизнь. Здесь сам воздух был пропитан поэзией.

В стихотворении используются антитеза (весело грустить, нарядно обнажённой), метафора (окровавленные кусты), олицетворения (ослепительно стройна, играли на её плечах лучи скудеющего света, восторг твоей хвалы влюблённой).

В стихотворении описывается природа и время года. Но автор нам не говорит, что это осень. Из двух первых строк мы понимаем, что речь идёт о наступлении золотой осени:

Уже кленовые листы

На пруд слетают лебединый…

Ахматова, так же как и Цветаева повествует в своём стихотворении о рябине. Природа в «Царскосельской статуе» неотразима.

В центре – статуя девушки. Анна Андреевна воспринимает эту статую как живую. Она немного завидует ей, так как на неё обратил внимание великий поэт и воспевал эту бронзовую красавицу в своём стихотворении.

Ахматова обращается к статуе и говорит ей, что хотела бы оказаться на её месте, чтоб о ней так же красиво и влюблено мог говорить Александр Сергеевич Пушкин.

Поэтесса понимала, что этой необычайно красивой девушке придётся оставаться на своём месте, такой «нарядно обнажённой». Многие люди будут приходить и любоваться стройной девицей. Она находилась высоко и поэтому Ахматова даже подходя к ней, чувствовала страх. Статуя была как возвышенное существо, властное, могучее и в то же время красивое, нарядное. Она всех и всё видела свысока. В какой-то степени статуя казалась Богом. У неё был задумчивый взгляд. Ей не страшно стоять в любое время года на улице. Её плечи великолепно переливались от лучей света. .