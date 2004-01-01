Сочинение Анализ стихотворения Тютчева Ф.И. "Весенние воды"

Стихотворение «Весенние воды» можно отнести к пейзажной лирике Тютчева. Оно было написано в 1830 году. В этом произведении описывается чудесный период ранней весны, пробуждение природы от зимнего сна, наступление радостных весенних дней

Читая стихотворение, действительно ощущаешь весеннюю атмосферу. Чувствуется, как в воздухе пахнет талым снегом, вокруг раздается пение птиц, солнце растапливает зимнюю стужу, наполняя душу восторженным возбуждением и радостью.

Стихотворение можно разделить на две части, основываясь на настроении автора в начале и в конце произведения. В первой части у земли состояние ещё сонное – она «ещё не проснулась», но на помощь весне спешит вода, которая будит и гласит: «Весна идёт»! Автор рисует два плана – землю и воду.

В первой части слышим шум воды, быстрое движение, которое вызывает бурную радость. Повтор согласного звука (б) (аллитерация) и шипящего (ш), в слове шумят, помогает передать начинающее движение воды. Ф. Тютчев использует много глаголов (шумят, бегут, гласят). Эти глаголы позволяют услышать ритмичность произведения и почувствовать движение и шум весенней воды, наступающей весны. В конце первого предложения автор поставил многоточие. Наверное, поэт хочет ещё многое сказать о весенней воде.

Вторая часть стихотворения – это ожидание майских дней.

Весне художник придаёт черты молодой девушки. Майские дни олицетворяются с маленькими детьми, которые водят хороводы и у них румяные щёки.

В стихотворении Ф. Тютчева зима и весна олицетворены. «Зима недаром злится», Зима – «ведьма злая», бесится, злится, хлопочет, ворчит на Весну, бросает в неё снег. Весна – «прекрасное дитя», в окно стучится, гонит Зиму со двора и хохочет ей в глаза. В стихотворении смена времён года осмыслена в соответствии с народно-поэтическими представлениями как борьба двух врагов. .