Сочинение Анализ стихотворения Тютчева «Осенний вечер»

Cочинение «Анализ стихотворения Тютчева «Осенний вечер»»



Федор Иванович Тютчев как художник сложился на рубеже 20—30-х годов XIX столетия. Уже первые его стихотворения, написанные в эту пору,— «Бессонница», «Летний вечер», «Весенние воды».



«Осенний вечер» — были признаны подлинными шедеврами русской поэзии. Лирика Тютчева пронизана острым чувством трагизма, напряженной и страстной мыслью, отмечена глубиной философских раздумий. Художественный образ природы конкретно зрим, отмечен печатью романтического чувства. Ф. И. Тютчев еще в пору молодости, в 1836 году, написал стихотворение «Зима недаром злится…». Борьба зимней стужи и весны представлена как действия сказочных существ: злой ведьмы-Зимы и молодой румяной Весны. Поэт воссоздал картину природы в духе народных олицетворений. Радостные ритмы соответствуют светлому строю народных веснянок. Благодаря большому количеству эмоционально окрашенных глаголов стихотворение чрезвычайно динамично:



* Зима еще хлопочет

* И на Весну ворчит,

* Та ей в глаза хохочет

* И пуще лишь шумит…



Общепризнанна чуткость Ф. И. Тютчева к русскому языку, способность глубоко и точно передать в своих Стихах тончайшие оттенки мыслей и чувств.

