Сочинение Анализ стихотворения «Ушла, но гиацинты ждали»

Читая стихотворение «Ушла. Но гиацинты ждали. . . » А. А. Блока явственно улавливаешь ощущение скрытой угрозы, безмолвно сочувствуешь безвольности лирического героя, отрешенно отдающегося тёмным силам, выпивающим из него жизнь. Он, как будто, бьётся в паутине земных соблазнов – дьявольских происков, рядящихся в изысканные женские одежды. Герой понимает, что возлюбленная его не властна над собой и нет на ней вины за отведенную роль («Войди, своей не зная воли. . . »). Она — лишь послушное орудие неназываемых сил, которые знают и используют мужские слабости в своих тёмных целях.

Отчасти, наверное, поэтому лирическому герою не хватает духа оттолкнуть искусительницу, наоборот, сраженный собственной беспомощностью, он призывает её к скорейшему завершению своей неосознанной миссии («Вползи ко мне змеёй ползучей. . . »).

Блок пишет о тревоге, вызванной ноющей незаконченностью каждого эпизода, непременной томительной недоговорённостью героя. Как обычно, в его лирике доминируют настроения печали. Поэт уверен, что радость и любовь всегда несут в себе частичку разочарования, тайны и неясности, которые грозят обернуться бедой и, возможно, даже гибелью.