Сочинение Анализ стихотворения В. Брюсова «На площади, полной смятеньем…»

Стихотворение В. Брюсова «На площади, полной смятеньем…» было написано в 1905 году. В этом произведении явно чувствуется революционная атмосфера. Безусловно, на создание этого стихотворения повлияли события 1905 года. Брюсов достаточно сухо, отстраненно описывает состояние страны в период революционных действий.

Первое четверостишие сразу же создает настроение смятения, хаоса, разрухи:

На площади, полной смятеньем,

При зареве близких пожаров,

Трое, став пред толпой,

Звали ее за собой.

«Трое», ставшие перед толпой, - это своеобразные проповедники революции. Они зовут за собой людей к новому, призывают их разрушить все старое, отжившее.

Первая строфа - это своеобразное вступление перед дальнейшим манифестом. Излагается революционная программа полного обновления. Вторая строфа призывает разрушить «дворцы и палаты», являющиеся символом богатства высшего, привилегированного класса. Из-за того, что одни живут в «дворцах», другие вынуждены ютиться в жалких лачужках и всю жизнь непосильно работать, чтоб хоть как-то прокормить себя и детей. Для этих людей жизнь – не радость, а тюрьма. Лишь разрушив «храмы» и «палаты», то есть, разрушив такое жестокое социальное неравенство, они могут «увидеть свет».

В третьей строфе слышится призыв разрушить «весь дряхлый город». На мой взгляд, под образом «дряхлого города» имеется в виду буржуазия с ее обывательским образом жизни. Это серая, безликая масса, безразличная ко всему. Таких людей волнует только собственное благополучие, добываемое любой ценой. Об этом говорят последние строки четверостишия:

Стены спокойных домов -

Это звенья старинных оков!"

Четвертую строфу можно расценить как призыв к абсолютному обновлению человеческих душ. Наступает новое время, которому нужно новое искусство, новые ценности, новая «душа».

Стихотворение достаточно бедно изобразительно-выразительными средствами, что, в целом, свойственно стилю Брюсова. Здесь есть только метафоры («дряхлый город», «стены спокойных домов», «звенья старинных оков», «ветхую душу» и т. д. ).

Во второй, третьей и четвертой строфах наблюдается синтаксический параллелизм («Первый воскликнул: «Братья…»; «Другой воскликнул: «Братья…»; «Третий воскликнул: «Братья…»).

Можно сказать, что стихотворение «На площади, полной смятеньем…» типично для творчества Брюсова. Оно строго в построении, скупо на изобразительно-выразительные средства и написано в форме программы зарождающегося и набирающего силу революционного движения. .