Сочинение Анализ стихотворения В. Брюсова «Юному поэту»

Стихотворение В. Брюсова «Юному поэту» было написано 15 июля 1896 года. Уже название произведения указывает на его форму – посвящения.

Вообще, посвящение традиционно для русской классической поэзии. Вспомним хотя бы такие произведения, как «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» В. А. Жуковского, «К другу стихотворцу», «Поэту» А. С. Пушкина, «Русскому писателю» Н. А. Некрасова. В. А. Брюсов продолжает в своем творчестве эту традицию.

Композиционнфо-сюжетную основу стихотворения составляют три завета, данные лирическим героем своему предполагаемому преемнику – будущему поэту. Эти советы переданы в форме повелительного наклонения (не живи настоящим, сам себя полюби, поклоняйся искусству). Лирический герой не просит, а требует, почти приказывает. Видно, как важно для него то, о чем он говорит. Герой искренне ратует за «свое дело» и за то, чтобы оно жило, продолжалось, развивалось.

Важно, что в трех заветах содержится, в лаконичной форме, программа символистов, символистского искусства:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее - область поэта.



Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Лирический герой призывает юного поэта сделать объектом своих мыслей, чувств, творений будущее. Формировать грядущее – вот главная обязанность поэта-символиста. Областью искусства должно сделать свой внутренний мир, свои ощущения, эмоции, чувства, мысли. Потому как прежде всего ценен личный мир художника, его индивидуальность.

Смыслом жизни для поэта должно стать искусство. Только оно – сфера жизненных интересов, смысл и цель. Только ради искусства надо жить, творить, чувствовать и мыслить.

Интересно, что стихотворение «бедно» средствами художественной выразительности. Оно довольно сухо, лаконично. Данное произведение имеет форму поэтической программы, четко и ясно излагающей основные постулаты символизма. Стиль «Юному поэту» схож с публицистическим стилем поэтических программ.

В стихотворении можно выделить два «действующих лица». Это, прежде всего, лирический герой, поэт, дающий наставления новому поколению. Этот герой «проявляется» в речи, прежде всего, в заветах, которые он дает «юному поэту». Знаменательно также последние две строки стихотворения:

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

Сравнение «бойцом побежденным» показывает, что лирический герой видит назначение поэта в борьбе за будущее, грядущее искусство. Он понимает, что труд его несовершенен. Может быть, герой и сам не всегда до конца выполняет заветы. Но он надеется, что следующее поколение будет более совершенным, более талантливым, более «дееспособным».

Каков же в представлении героя этот «поэт будущего»? Брюсов рисует романтический портрет: «юноша бледный со взором горящим». Важно, что в финале стихотворения, после произнесения поэтических заветов, описание юноши меняется - взор его смущен: «Юноша бледный со взором смущенным!» Ответственность, которую лирический герой возлагает на него, делает юношу неуверенным и растерянным. Он сомневается в своих силах. И, в то же время, полон решимости все изменить, совершить великое, создать гениальное.

Таким образом, данное стихотворение – это поэтическая программа символистов, отражение их взгляда на искусство. И, в то же время, это завещание потомкам.

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