Сочинение Анализ стихотворения В. Маяковского "О дряни"

В мировой поэзии двадцатого века В. Маяковскому принадлежит особенная, можно сказать, исключительная роль. Он первым из поэтов своей эпохи посвятил талант революционному обновлению жизни, начатому Великим Октябрем. Считая целью поэзии непосредственное участие в строительстве лучшего времени, во имя счастья миллионов, поэт всем своим творчеством стремился к ее достижению. В дооктябрьский период он утверждает пафос решительного отрицания враждебной человеку действительности, саркастическое, гротескное ее изображение. После же свершения революции поэт направил «штык-перо» в сторону ее взглядов. В это время в нем с особой яркостью проявляется талант сатирика.



Сатирические произведения Маяковского 20-х годов поражают своим тематическим разнообразием. Кажется, нет такого отрицательного явления, которое не попало бы под увеличительное стекло поэта- сатирика. Перед нашим взором «целая лента типов тянется»: новый буржуй, кулак, вредитель, хулиган, обыватель, сплетник, ханжа, развратник, пьяница, лодырь, очковтиратель, бракодел, трус, «советский вельможа», взяточник, головотяп. В этот период, с 1920 по 1921 годы, появляется на свет стихотворение «О дряни», обличающее «мурло мещанина» советского времени, которое «вылезло из-за спины РСФСР». Произведение обличает тех, кто:



Намозолив от пятилетнего сидения зады,



Крепкие, как умывальник.



Живут и поныне тише воды.



Это люди, засевшие «во все учрежденья», опутавшие революцию «нитями обывательщины». Символом их, по Маяковскому, становится «оголтелая канареица», которая грозит побить коммунизм, если ей вовремя не свернуть голову. Таких «положительнейших типов» поэт противопоставляет «мещанам без различья классов и сословий», воздавая им хвалу и честь:



Мещанам без различия классов и сословий



Мое славословие.



Стихотворение «О дряни» - это подлинный образец сатирического таланта поэта. Беспощадный, жестокий смех слышим мы в каждой строчке, развенчивающей «обывательский быт». Мещанин предстает перед нами как «та или иная мразь», рассуждающая, «от самовара разморясь», о низменных человеческих потребностях:



К празднику прибавка –



24 тыщи. Тариф. Эх,



и заведу я себе



Тихоокеанские галифища,



Чтоб из штанов выглядывать,



Как коралловый риф!



И об этом рассуждают люди, которые с первого дня советского рождения» должны бы были помогать утверждению коммунизма! Поэт беспощаден к тем, кто новый строй воспринимает лишь как время, к которому нужно, да и можно, приспособиться, получив от этого выгоду и признание в обществе. Он высмеивает тех обывателей, для которых эмблемы с серпом и молотом становится лишь модным элементом одежды в постреволюционный период:



Без серпа и молота не покажешься в свете!



В чем сегодня



Буду фигурять я



На балу в Реввоенсовете? !



Поэт с ненавистью относится к таким «типам». Чтобы привлечь внимание людей к необходимости ликвидации такой «дряни», он использует фантастичный образ Карла Маркса:



Маркс со стены смотрел, смотрел…



И вдруг



Да как заорет:



«…Скорее



головы канарейкам сверните –



чтоб коммунизм



канарейками не был побит!»



Для создания сатирического образа «мещанина» Маяковский использует целый арсенал изобразительно-выразительных средств. Прежде всего это обилие сниженной лексики: «мурло», «зады», «мразь», «дрянь», «заорет», «головы… сверните». Иронию поэта мы чувствуем и в метко употребленных словах с суффиксами субъективной оценки: «спаленки», «галифища», «потолочек».

Неповторимый стиль Маяковскому удалось выработать, безусловно, и за счет неологизмов, употребление которых не стало для него самоцелью, а расценивалось как средство повышения выразительности стиха. Это и его бесподобное «фигурять», и «оголтелая канареица».



Стихотворение имеет своеобразную композицию. Выделение ее в тексте, конечно, условно. Оно начинается с возгласа поэта: «Слава, Слава, Слава героям!!!»



Возглас резко контрастирует с последующим повествованием «о дряни», то есть о тех, кто героями совсем не назовешь. Уже в самом начале мы чувствуем сатирические нотки и нотки горечи в голосе поэта. Это своеобразный зачин стихотворения. Далее идет экспозиция, в которой Маяковский поясняет нам время и причины появления «обывательщины» в стране Советов. Развитие действия раскрывает во всей абсурдности и неприглядности образ мещанина и его жены – «товарища Нади». Кульминационный момент проявляется в образе Карла Маркса, не выдержавшего бестолковых, праздных рассуждений этих мерзких людишек. Экспрессивная речь основоположника научного коммунизма является развязкой, содержащей призыв к борьбе с антикоммунистическими элементами.

Экспрессивность всего повествования достигается особым построением стиха. Поэт разбивает предложения не по логическим его частям, а выделяя те слова, на которых он хочет заострить внимание. Такие слова поодиночке составляют целую строку:



И вылезло



Из-за спины РСФСР



Мурло



Мещанина.



Подводя итог всему сказанному, я хотел(а) бы выразить свое восхищение поэзией Маяковского. Я не перестаю поражаться силой его таланта, который он целиком и полностью отдал на служение своей стране. Я думаю, что значение его творчества для России непреходяще. В нем он увековечил страницы одного из самых сложных периодов жизни страны, который изменил коренным образом путь ее развития. И ярким примером этого является стихотворение «О дряни». .