Анализ стихотворения В. В. Маяковского «Прозаседавшиеся»

Анализ стихотворения "Прозаседавшиеся" является важным при рассмотрении творчества Маяковского, так как это его первое стихотворение о бюрократизме. Стихотворением "Прозаседавшиеся" Владимир Владимирович обличает пороки власти, бюрократизм. Тема эта, к сожалению, актуальна и на сегодняшний день.

Стихотворение наполнено сатирой. Лирический герой — обычный человек, пришедший к некоему Ивану Ивановичу для получения «аудиенции». Герой сталкивается с беспорядком учреждения, где заседания не прекращаются весь день. Произведение написано в период последнего творческого этапа Маяковского, когда сарказм его произведений достиг высокого профессионального уровня. Можно заметить, что здесь Маяковский виртуально управляется с сатирой, ее острие направлено четко, при этом автор вместе с осмеянием бюрократизма формирует в головах читателей картину "здорового" общества.

Стихотворение построено на гиперболе, которая помогает подчеркнуть и осмеять представленные в стихотворении пороки. Сатирическая агрессия этого произведения возрастает постепенно. В каждой следующей строфе встречаются все более агрессивные насмешки над заседаниями. Маяковский и в своей собственной жизни сталкивался с бюрократизмом, пытаясь опубликовать одну из своих статей в журнале. Вероятно, именно это и послужило стимулом к написанию данного стихотворения. Маяковский видел бюрократизм, как кучу ненужных бумаг, огромную власть бесполезных инструкций, взамен живых реальных действий. Автор также насмехается над названиями возникших после революции учреждений.

Нарастая постепенно, гипербола переходит в гротеск, когда, попав на одно из заседаний, человек увидел «людей половины» - заседаний так много, что им приходится разрываться.

«О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» - этим заканчивается произведение. Этой фразой автор подводит опять же в сатирической форме итог всему стихотворению.

Ленин после прочтения "Прозаседавшихся" говорил: ". . . он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. . . ". Он признавался, что не силен в поэзии, но с политической точки зрения высоко оценил это стихотворение. В дополнение к вышеприведенному анализу стихотворения "Прозаседавшиеся" следует отметить: понятие "прозаседавшиеся" вошло в русский язык в качестве неологизма, описывающего бесполезные собрания, в первую очередь, правительства. Оно применяется и сейчас.