Анализ стихотворения В. В. Маяковского «Юбилейное»

Чтобы провести анализ стихотворения «Юбилейное», следует знать предысторию. Маяковский считается неординарным поэтом для своего времени, и его творения также характеризуются как нестандартные. 1912 год известен выходом в свет скандального футуристического манифеста - «Пощечина общественному мнению». Его подписали многие поэты того времени, в том числе Маяковский. Манифест отвергал поэзию прошлого, отвергал классику и призывал сменить творческое русло, начать выражать свои чувства в стихах по-новому: «Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее и прочее с Парохода современности. . . ».

Произведение Владимира Маяковского «Юбилейное» было создано после этих событий. Дата создания - 1924 год, перед 125-летием Александра Сергеевича Пушкина, как бы в подарок или в качестве извинений. В стихотворении поэт меняет свое отношение к поэтическим творениям прошлых лет. Тема стихотворения - тема поэта и поэзии. Стихотворение представляет собой монолог, обращенный к А. С. Пушкину. В произведении используются такие художественные средства, как антитеза, сравнения, гипербола, а также эпитеты и метафоры ("в моей позорно легкомыслой головенке", "на поэтическом песке" и т. д. ).

Здесь Владимир Маяковский уже смотрит на Пушкина, как на равного себе, он признает талант классика прошлой эпохи и высоко оценивает его наследие. Однако Владимир Владимирович не готов мириться с лирикой, которой не место в поэзии революции. Именно поэтому автор весьма нелестно отзывается о Сергее Есенине и его творчестве.

А современных поэтов в большинстве своем Маяковский оценивает невысоко.

В своем произведении поэт также подчеркивает свою любовь к жизни, движению, ко всему живому, возможно, объясняя этим подписание манифеста, отвергающего литературное наследие прошлых лет. Именно поэтому он не желает быть кумиром, он не хочет поклонения своей персоне, памятников и считает, что поэта должны чтить при жизни.

Проведенный анализ стихотворения "Юбилейное" позволяет сделать выводы, что в общем смысле произведение Маяковского представляет собой обращение к прошлому из настоящего, личное отношение Владимира Маяковского к современной поэзии и поэзии прошлых лет, а так же мы видим отношение поэта к разным темам, волнующих поэтов всех времен. В стихотворении восхваляется жизнь, все живое. Так и поэзия, по мнению Маяковского, должна быть яркой, эмоциональной, живой.