Сочинение Анализ стихотворения В. Я. Брюсова Творчество

Свое стихотворение В. Я. Брюсов написал 1 марта 1895 года. Это стихотворение вошло в его первый сборник лирики.

Читая стихотворене "Творчество", невольно задумываешься: "Кто мог написать эти строки? Безумец, место которому только в психиатрической больнице". Так считали и многие современники автора этих строк. Действительно, в стихотворении все необычно, не укладывется в рамки сознания. "Фиолетовые руки", которые "чертят звуки", "месяц обнаженный", "звуки ластятся". . . Бред, абсурд!

Но если взглянуть на картины Марка Шагала, кубические лица Пикассо - увидим, что само искусство того времен было абсурдным, но не лишенным смысла. Все это объясняется тем, что эпоха рубежа веков требовала новых форм в искусстве.

Необходимо также помнить, сто Брюсов- "отец русского символизма". Именно ему принадлежат слова, что "символизм - поэзия намеков".

В стихотворении "Творчество" Брюсов описывает то состояние, в коором пребывает творецц в минуту вдохновения. Автор говорит о двух мирах: реальном и ином мире, где уже есть все, что будет им создано. И если в начале стихотворения говорится о тени "несозданных созданий", то в конце речь идет об уже воплотившихся творениях ("тайны созданных созданий"), но тем не мене полных тайн. Творчество продолжается, его невозможно постичь, оно хрупко, воздушно.

Брюсов соединяет в стихотворении зрительные и звуровые образы: "прозрачные киоски", "звонко-звучная тишина", " при лазоревой луне". Очень интересна композиция стихотворения, оно насыщено звуковыми повторами. Последняя строка превой строфы повторяется как вторая строка следующей строфы, а последняя строфа возвращает нас к первой. .