Сочинение Анализ стихотворения В.Маяковского

Стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» написано в 1926 году. Оно является примером гражданской лирики. Лирическое чувство и гражданский пафос в нем нераздельны. Конкретный случай – встреча с пароходом, носящим имя героически погибшего чекиста, которого лично знал Маяковский, - побуждает поэта к размышлениям о подвиге и героизме, об ответственности человека за судьбы революции. Со свойственной поэтическому стилю Маяковского конкретностью запечатлены детали этой неожиданной встречи: как неторопливо пароход «разворачивался и выходил» в порт после дальнего, нелегкого перехода – «От Батума, чай, котлами покипел»; дымящиеся его трубы, остающийся на глади залива долгий пенящийся след. Лирические воспоминания поэта о дружеских встречах с Нетте, позволяющие живо представить героя с его человеческим увлечениями и в то же время почувствовать его беззаветную преданность революции, перерастают в большой разговор о жизни.

Образ Нетте с его внешней медлительностью то как бы проступает сквозь очертания медленно входящего в залив парохода «в блюдечках-очках спасательных кругов»; то создается в прямых зарисовках картин сохранившейся в память совместной поездки – «Помнишь, Нетте, - в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дип-купе?». Случайный, казалось бы, повод – встречу с «пароходом-человеком» поэт использует не только для того. Чтобы несколькими штрихами возродить, вернуть путь к жизни образ замечательного человека, стойкого бойца революции, но и оказать весомые поэтические слова о самой революционной эпохе.

Стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» строится по той же схеме, что и многие другие стихотворение, например, «Сергею Есенину». Сначала возникает впечатляющая картина встречи с человеком, который спал пароходом; следующий за этим разговор с человеком и пароходом одновременно, не снижая образа героя, сообщает ему подлинную откровенность. «А далее – стих обретает патетическое звучание: речь идет о самом главном для поэта и его читателя, о том, что наполняет их жизнь высоким смыслом. Но и этого мало – в концовке поэтическая мысль предельно концентрируется, выражается с предельной четкостью, когда возможность недомолвок исключается напрочь» (А. С. Карпов).

У такого стиха есть свои достоинства: ясность мысли, напористость интонации, непосредственность обращения к аудитории.

Стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» пронизано мыслью о революции. Настоящее освещено в нем мечтой о коммунистическом будущем, когда весь мир станет «единым человечьим общежитием», - той мечтой, которая зародилась как глубокое народное стремление в прошлом и нашла свое выражение у классиков, например, у Пушкина и польского поэта Мицкевича («Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся»). .