Анализ стихотворения В.В. Маяковского «А вы могли бы?»

Стихотворение «А вы могли бы?» написано автором в 1913 году. Маяковскому как всегда чужды традиционные формы поэзии. Он – новатор. Это показывает и анализ стихотворения А вы могли бы? Эксперименты в выражении своих чувств в стихотворении это свойственно автору. В обычных повседневных предметах герой видит все то яркое, чего не видит обыватель. Герой противопоставляет себя серости, окружающей его. На этом этапе поэт только намечает противопоставление себя массам. Тем, кому никогда не увидеть « на блюде студня» «косых скул океана». Мир представляется Маяковскому так же в виде студня – чего-то мутного, серого и дряблого. И только он видит в этом студне все чудеса природы, незамеченные другими.

Герой одинок и он страдает. Его не понимают окружающие его люди. Они погружены в серые будни и не способны разделить с ним все то, что поэт видит в этом мире своим нетривиальным взглядом. Однообразие, царящее в душах представителей толпы, удручает его. Сравнения простых предметов с чем-то поэтическим – это то, что недоступно «серой» массе. Водосточная труба представляется поэту флейтой, и он страдает от того, что больше никто этого не видит. Весь мир для него видится в студне, все его краски, огромные просторы.

Лирический герой Маяковского не желает мириться с серостью и пошлостью вокруг. «Карта мира» такая однообразная, схематичная, упорядоченная была смазана выплеснутой краской эмоций поэта.

Надежду поэтому на единомыслие дарят « зовы новых губ», которые все-таки просматриваются среди иного прочего. Маяковский надеется найти понимание в ком-то, обрести родственную душу.

Последняя фраза может иметь двоякий смысл. Либо наш герой свысока своего мировосприятия упрекает обывателя в том, что он неспособен видеть то тонкое и изящное в грубом и сером. Либо он спрашивает, в надежде услышать положительный ответ от близкого ему по духу человека.

Как показывает анализ стихотворения А вы могли бы?, герой противопоставляет себя целому миру и сам представляет собой целый мир, но иной. Этот другой мир наполнен красками и эмоциями. Он далек от грубости того окружения, которому свойственны потребительские черты. Недаром во многих своих произведениях Маяковский с пренебрежением и даже с ненавистью описывает людей, которые едят. Это самый яркий пример потребления и говорящий о многом.

Используя простые слова в непростых нетипичных сочетаниях, Маяковский дарит им новый смысл, наполняет другими эмоциями.