Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»

Проводя анализ стихотворения "Хорошее отношение к лошадям", мы снова видим призыв к людям быть добрее друг к другу. Автор опять говорит о своём бесконечном одиночестве, сравнивая себя с упавшей в гололёд лошадью.

Стихотворение написано Маяковским 1918 году и относится к циклу стихов, обличающих в людях их бесчувственность и чёрствость душ. История об упавшей лошади трогательная, но она всё же не трогает то грубое общество, которое окружает автора.

Оно всегда готово поглумиться над несчастьями и неудачами близких. Чужое горе им не интересно. А про поддержку даже говорить не стоит. «Звериная тоска» на морде у лошади и в душе у героя… Лошадь плачет, с ней плачет и автор над бессердечием людей.

Как и в других стихотворениях этого цикла, автор противопоставлен толпе. Автор принял революцию близко и посвятил ей много произведений из своего творчества.

Основная идея стихотворения такая: старая уставшая лошадь находит в себе силы встать после падения. Значит, и поэт способен после того, как его не поняли и не признали, снова творить.

Передать все те эмоции, которые испытывает автор, ему на помощь приходят следующие поэтические средства: аллитерация; ассонанс, звукоподражание, звукопись, повтор, рифмы. Интересна графика стиха – деление на интонационные отрезки. Здесь строчкам придается свободная непринужденность. Сочувственный тон стихотворения символизирует те чувства, которые бы автор хотел, чтобы испытывали к нему.

И главный момент – упавшая лошадь становится поэтическим двойником автора. Упасть и встать – это то, к чему должен стремиться каждый. В жизни Маяковского не всё складывается так, как ему бы хотелось. Это он и пытается донести до окружающих: мысль, что вокруг есть те, кому одиноко и нужна поддержка. Но не встречает в окружающей его толпе отзыва на свои крики о помощи.

Вера в свое творчество даёт автору силы жить, несмотря на недопонимание и отсутствие единодушия с обществом. Несмотря на равнодушие к нему, к своей персоне и внутреннему одиночеству, автор способен к соболезнованию чужим неурядицам, он чрезвычайно добр.

Анализ стихотворения "Хорошее отношение к лошадям" в очередной раз поражает необычными конструкциями, комбинациями слов и прочими художественными методами. Такая особенность привлекает читателя к произведениям Маяковского и оправдывает его звание одного из гениальнейших авторов 20-го века.