Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Лиличка!»

В 1916 году Маяковский написал очередное посвящение единственной любви всей своей жизни Лиле Брик. В 1915 году автор с ней познакомился. День знакомства с четой Брик Маяковский в своей автобиографии назвал «счастливейшим днем в своей жизни». Анализ стихотворения "Лиличка!" показывает, что это одно из самых пронзительных и трогательных произведений о любви, написанных В. В. Маяковским. Пожалуй, и в русской любовной лирике это стихотворение заняло свое особое место.

Любовь героя к героине так велика и безгранична, что в ней он видит весь смысл своей жизни. Это вселенная, это весь мир героя! Ни моря, ни солнца не нужно Маяковскому без любимой. Для него любовь – это «тяжкая гиря».

Сходные синтаксические конструкции придают некоторую монотонность стихотворению. Это создает то ощущение тяжелого внутреннего состояния, в котором пребывает герой.

В последних строках Маяковский показывает всю безысходность своего положения. Он готов даже «выстелить нежностью уходящий шаг». На большее он уже и не надеется.

Сделанный анализ стихотворения "Лиличка!" демонстрирует нам, насколько болезненными были чувства Маяковского к предмету своей любви. Лиля не отвечала на чувства поэта. Более того, она порой насмехалась над его чувствами, отчего он страдал еще больше. После знакомства Маяковский все свои произведения посвящал Брик. Она стала его музой и вдохновением. Любовные стихотворения наполнены у поэта особенными эмоциями.

По сюжету поэт находится с героиней в комнате, где состоялся очередной неприятный разговор, и мысли бешеным потоком курсируют в голове автора. Он изливает их на бумагу. В итоге получается обращение к Лиле. Обращение, которое призывает ее вспомнить те моменты, когда он гладил её руки. Те моменты были столь незначительны для неё и имели огромное значение для героя. Сравнение с произведением А. Кручёных «Ад» для поэта имеет особенный смысл. Вокруг всё соткано из воспоминаний, это ад, пытка для героя. «Сердце в железе», принадлежащее его возлюбленной, – это очередной символ безысходности. Он всё время на пути к сердцу встречает стену из железа. «День еще – выгонишь» - автор предчувствует скорый конец взаимоотношений и потерю последних шансов на ответные чувства. Он понимает, что, получив очередной отказ, просто сойдет с ума.

Анализ стихотворения «Лиличка!» наполнен отчаянности и безысходности. Выхода автор не видит и уже не ждёт ничего хорошего. Тем ни менее его чувства только крепнут.