Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Нате!»

Лирика Владимира Маяковского, одного из самых самобытных и талантливых поэтов 20 века, четко делится на два периода. Его произведения, написанные до революции 1917 года, отличаются огромной энергетикой, мощью и силой лирического героя. Но, в то же время, стихотворения этого периода наполнены одиночеством, тоской героя по любви и пониманию, по родственной душе, которой он не видит в окружающей его действительности. Отсюда – протест, бунт, эпатаж, желание героя Маяковского переустроить весь мир, всю Вселенную.

Стихотворение Маяковского «Нате!» (1913) – одно из самых ярких и характерных произведений раннего творчества поэта. Само название настраивает нас на эпатажный лад. Просторечное и грубое «Нате!», который герой бросает бездушной и пошлой публике, объясняет его отношение к ней. Герой, как подачку, швыряет этой публике свои стихи, не надеясь уже на их понимание, а тем более достойную оценку творчества.

Стихотворение «Нате!» имеет элементы конкретного сюжета. Лирический герой в каком-то заведении, может быть, в ресторане, читает жующей публике свои стихи. Он говорит с этими людьми с самом наболевшем, о том, что он отрывает от сердца, о своем самом сокровенном: «я вам открыл столько стихов шкатулок, я - бесценных слов мот и транжир». Эпитет «бесценных» подчеркивает значимость этих слов для лирического героя.

Почему он называет себя «мотом и транжиром?» Мне кажется, с одной стороны, потому, что герой осознает всю тщетность своих усилий раскрыться перед вечно жующими «жирными» мужчинами и женщинами. А с другой – эти определения указывают на силу и мощную энергию героя, который, не жалея себя, будет и дальше пытаться что-то сделать, изменить своим творчеством мир.

Но что же публика? Ей все равно:

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Эти люди погрязли в мелочных заботах из «мира вещей». Они намертво спрятали свою душу в раковине и теперь не способны понимать что-либо, не касающееся их желудка. Яркое сравнение «смотрите устрицей из раковин вещей» помогает нам понять это.

В третьем четверостишии границы стихотворения начинают расширяться. Теперь герой оказывается один на один со всем враждебным ему миром, с толпой. Очень сильна и ярка метафора, которая характеризует эти отношения:

Все вы на бабочку поэтиного сердца

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.

Калоши здесь являются очень точной деталью, характеризующей «сытую и пошлую публику». Для героя она «грязна», грязна прежде всего душой, потому что глуха ко всему прекрасному.

Далее картина разворачивается, усиливая свое воздействие. Эти люди в калошах превращаются в толпу, которая мощной стеной встает против лирического героя, не желая понимать и принимать его. Сравнение «ощетинит ножки стоглавая вошь» носит оценочный характер. В нем заключено отношение лирического героя в толпе, которая вызывает лишь омерзение.

Но лирический герой считает себя свободным от мнения этой толпы. С радостью и смехом он констатирует, что может в любой момент просто плюнуть в лицо всей этой публике. Что это значит? Мне кажется, Маяковский имеет в виду, что он может открыто сказать этим людям все, что он о них думает. Его герой может позволить себе любой эпатаж, чтобы как-то «расшевелить» толпу, заставить ее чувствовать.

Завершается стихотворение повторением строки из первой строфы стихотворения. В ней герой еще раз повторяет, что он «бесценных слов транжир и мот». Таким образом, композицию «Нате!» можно считать кольцевой. Несмотря на все одиночество лирического героя, стихотворение это позитивно. Оно подчеркивает силу, свободу, яркость поэта, который будет «делать свое дело», несмотря ни на что.

Это произведение затрагивает традиционную для русской поэзии тему поэта и толпы, взаимоотношения поэта с народом. Решается эта тема в основном также классически, несмотря на все новаторство художественных средств. Поэт не понят толпой, отвергнут и осмеян ею. Но, в то же время, поэт взаимодействует с этой толпой, он противостоит ей, насмехается и эпатирует. .