Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Нате!»

Раннее творчество В. Маяковского отличалось тем, что автор ни в какую не хотел принимать существующую действительность такой, какой она была (да и есть, по сей день). Основной характеристикой лирического героя в стихотворении является его отличие от толпы зевак, зажиточных людей и избалованной публики, считающей, что любой творческий и духовно развитый человек должен «плясать под их дудку» и иными словами, делать все, что те пожелают.

Однако наш герой совсем не ведется на такие высокомерные умозаключения. Как раз наоборот, он высмеивает, не признает и оскорбляет в сатирической форме все формы проявления серых масс. Он не подстраивается под существующую систему вещей, а пытается ее изменить. Но пока, он не собирается сдаваться.

Поэт представляет себе одноликую толпу таким неприятным эпитетом, как жир, притом «обрюзгший» - испорченный, свыкшийся со своим существом, обленившийся и вконец отупевший. В. Маяковский, противопоставляя своего лирического героя этой толпе жира, показывает нам, каким должен быть человек творчества - щедрым и отзывчивым, скорым на помощь и понимание, рассудительным и разумным.

Анализ стихотворения «Нате!», помогает понять нам точку зрения лирического героя и автора – его создателя. Да, он высмеивает всю эту толпу, казалось бы, относится к ней с презрением, возможно даже с ненавистью и пренебрежением. Но при тщательном рассмотрении вы можете заметить, что в отличие от многих, кто так же, будучи развитыми в духовном и моральном плане людьми видит это так же, как и он, все же, не предпринимают ничего и молча, живут дальше для себя.

Маяковский же, при помощи своего героя, кричит об этом, борется с пороками леностью и всеобщим равнодушием. Он пытается воззвать к человечности в людях, задевая каждого по отдельности. Не осуждая всех на людях, где человек особенно черствеет и в большей степени облекается в жировую массу, а там, где он действительно задумается о своем поведении хоть на миг, будучи наедине с собой.

Такой «плевок» в общественность, как показывает анализ стихотворения «Нате!», был нужен автору для того, чтобы его услышали. Чтобы он ни в коем случае не остался незамеченным и прошиб безликую толпу своей напористостью и жесткостью, которые так необходимы в вопросах, касающихся качеств человека, формирующих целостное общественное мнение.