Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского "Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом н

Если в предреволюционных стихах Маяковского всё больше и больше усиливались трагические ноты, то после октябрьской победы рабочего класса начинает звучать боевое, призывное, мажорное начало, с особой силой выраженное в знаменитом стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», написанное в 1920г. В. Маяковский уже не сомневался в том, что его искусство нужно народу, что оно необходимо стране. Как капитан, который является душой и сердцем корабля, так и поэт, в понимании Маяковского, выполняет большое и ответственное дело: управляет сердцами и умами людей на одном большом корабле, называемом страной: Сердца – такие же моторы. Душа – такой же хитрый двигатель, - утверждает поэт. Так возникает у Маяковского в стихотворении «Необычайное приключение…» тема двух солнц – солнца света и солнца поэзии, которая развивается в произведении и дальше, находя очень точное и меткое воплощение в поэтическом образе «двустволки солнц», из одного ствола которой вырываются снопы света, а из другого – свет поэзии. Перед силой этого оружия падает ниц «стена теней, ночей тюрьма». Поэт и солнце действуют сообща, сменяя, друг дуга. Поэт сообщает, что когда «устанет» и захочет «прилечь» Солнце, то он «во всю светает мочь – и снова день трезвонится».

Для достоверности поэт называет конкретное место действия. Солнце в стихотворении является метафорическим образом поэта («Нас, товарищ, двое»). Поэт призывает «Светить всегда, светить везде…», видя в этом основное предназначение поэта. Поэт широко пользуется приёмами олицетворения и гротеска («шагает солнце в поле», «хочет ночь прилечь», «тупая сонница»). Поэт принижает образ солнца в отличие от ненавидимых им лирических поэтов.

Итак, поэзия нужна, мало того, она просто необходима людям, как солнце. И здесь не случайно сравнение настоящей поэзии со светилом, которое издавна считалось символом жизни на земле, без которого не было бы ни тепла, ни света. Стихи согревают душу каждого человека, наполняя её вечным огнём жизни, заставляя осознать себя неотъемлемой частью огромного мира. .