Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Скрипка и немножко нервно»

Проводя анализ стихотворения Скрипка и немножко нервно, замечаем продолжение темы одиночества, глухоты людей к чужим страданиям. Маяковский отмечает снова и снова ту разобщенность, с которой люди находятся в обществе.

Взаимоотношение толпы и лирического героя Маяковского, как и в стихотворении «Послушайте!», становятся снова и снова основной темой произведений.

Картина по истине фантастическая! Ожившие инструменты на концерте, порицающие поведение глубоко страдающей скрипки. И среди зрителей один только автор понимает масштабы страданий. Он так же одинок и так же не понят.

В этом стихотворении, помимо непонятого толпой героя есть еще кто-то, оказавшийся в том же положении и отчаянно просивший помощи. Скрипка – это та родственная душа, которую отчаянно ищет герой. Она так же не была услышана, а лишь осмеяна черствой к чувствам других толпой. Скрипка просит, жалуется и даже плачет. Окружающие же смеются над ней, пристыжают ее за ее тонкую душу и не принимают жалобы всерьез. Мелодия «без слов, без такта» по словам автора на самом деле имеет и темп, и ритм, и такт, но идет вразрез с общим темпом и тоном оркестра. Оркестр раздражен таким положением дел. Скрипка выбивается и сбивает весь оркестр. Другие инструменты лишь раздражены таким поведением: «Дура, плакса, вытри!»

В произведении реальная история переплетается с внутренними эмоциями и разрастается до огромных масштабов. Таким методом изложения автор старается не оставить незадействованными ни одного уголка душ читателей, донести во все пределы основное желание.

Стихотворение напряженное. Это особенно передается путем дробления фраз на короткие строки. Каждое слово акцентировано для наиболее глубокого осмысления. Автор эпатирует читателя напором, большим количеством глаголов и восклицаний, динамичностью стихотворения. В итоге получился агрессивный протест против жестокосердия общества, против равнодушия толпы.

Почти все стихотворения автора того периода творчества наполнены неизбывной тоской и одиночеством. Но вместе с тем стихотворения самобытные, энергичные, мощные. Основная мысль вколачивается в сознание читателя. Равнодушным остаться невозможно. анализ стихотворения Скрипка и немножко нервно – яркий пример использования автором такого нетривиального метода изложения своих мыслей. Вероятно, еще и поэтому Маяковский стал одним из талантливейших и неординарных поэтов 20-го века.