Сочинение Анализ стихотворения «Ветер принёс издалёка»

Александр Александрович Блок написал стихотворение «Ветер принёс издалёка. . . » 29 января 1901 года — на заре своего творчества. В нем наивно отражены юношеские несмелые мечтания: «бездонная лазурь», «песни весенней намёк», «звёздный сны». Как же отличается оно от тяжелого мрачного стихотворения, созданного десятью годами позже: «Как тяжело ходить среди людей. . . »! Яркий контраст произведений разных периодов свидетельствует о неизбежной драматической эволюции души Блока.

Глубочайший поэт-символист, человек необъятного мистического таланта, способен был осознавать совершенно непонятные для непосвященных вещи, умело объясняя их в своих стихах. Описывая стремительный приход весны, Блок отождествляет физический свет сезона расцвета с тайными глубинами иных миров, созерцанию которых вечная помеха множественные внешние раздражители. Лишь полностью отвлекшись от всего суетного, возможно уловить трепетное биение таинственных неизведанных бездн, полных тревожных пророчеств. Все – и ночь, и зима, и незнание – рано или поздно заканчиваются. Наступает неизбежно утро (весна, прозрение), перед взором медленно встают внешние перемены. И плачут «робко, темно и глубоко» натянутые «струны» голоса поэта, бесполезные в своей неспособности допеть начатое. Характерная для стихотворений Блока недосказанность, в данном случае в неясности того, чьи же «звучные песни» принёс весенний ветер издалека. Лукавое ускользание от тщательного прямолинейного пояснения каждого определения — ловкая основа той изысканной загадочности и знаменитой интровертности, заложенных в большинство стихов поэта.