Сочинение Анализ стихотворения «Вхожу я в темные храмы...» из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока

Первую свою книгу поэт создал под сильным влиянием философских идей Владимира Соловьева. В этом учении поэта привлекают представления об идеале, о стремлении к нему как воплощению Вечной Женственности – красоты и гармонии. Своему идеальному образу Блок дает имя – Прекрасная Дама.



Весь цикл «Стихов о Прекрасной Даме» пронизан искренним чувством любви. Но что это за чувство? В чем его особенность? Несмотря на то, что в основе цикла лежит автобиографический факт – роман поэта с его будущей женой Любовью Дмитриевной Менделеевой – необходимо отметить, что лирический герой влюблен не в реальную, а в идеальную женщину, в некий образ. К этому странному чувству примешивается и религиозная любовь. Герой любит Прекрасную Даму не как мужчина любит женщину, а как человек любит и преклоняется перед чем-то ему недоступным, прекрасным и великим. Эту любовь можно назвать божественной. В ней нет ни капельки пошлости и приземленности.



Через весь цикл стихов, представляющий своеобразный «роман», проходит мотив идеальной любви-стремления. Реализуется этот мотив в постоянном ожидании героя встречи с героиней и боязнью этой встречей разрушить возвышенность чувства. Особенность этого цикла - в неразделённости двух планов: личного, реального и космически-универсального мифа, о путях земного воплощения Души мира.



Одно из самых ярких стихотворений этого цикла - «Вхожу я в тёмные храмы…». Оно было написано в 1902 году. Мерность ритма, певучая монотонность строк, даже если не вдумываешься в слова, вызывают чувство высокое, немного торжественное. Оно поддерживается лексикой тоже высокого наполнения: храм, обряд, лампады. Это стихотворение представляет нам и всю первую книгу, и мир чувств молодого Блока, отгородившегося от «противоречий, сомнений и угроз жизни». Этот мотив стремления к свету, к правде, к преображению мира станет одним из ведуших в творчестве А. Блока.



По жанру произведение представляет собой маленькую поэму, так как имеет сюжет: герой находится в храме, ждет свою возлюбленную и переживает сильные чувства, связанные с этим ожиданием. Так реализуется главный мотив цикла стихов – мотив ожидания. Действительно, оно для лирического героя кажется важнее, чем сама встреча:



Там я жду Прекрасной Дамы



В мерцании красных лампад.



Красные лампады усиливают момент трагичности. Эта трагичность осознается героем и исходит от того, что реальность не соотносится с хрупкой мечтой, тем образом, который живет в сердце поэта:



В тени высокой колонны



Дрожу от скрипа дверей.



А в лицо мне глядит, озаренный,



Только образ, лишь сон о Ней.



Стихотворение – это сжатая мысль, поэтому по одному слову мы угадываем о целой истории. Так по фразе: «О, я привык к этим ризам // Величавой Вечной жены!» становится понятно, что не первый раз герой ждет свою возлюбленную в этом храме. А перефраза – «Высоко бегут по карнизам // Улыбки, сказки и сны…» - рисует перед читателем сам храм.

Поэт имеет ввиду блики солнца, которые пробиваются через высокие окна под крышей. Этот свет становится символом идеального стремления героя.



Степень переживания персонажа показана в последнем четверостишии стихотворения:



О, Святая, как ласковы свечи,



Как отрадны Твои черты!



Мне не слышны ни вздохи, ни речи,



Но я верю: Милая – Ты.



Здесь говорится о том, что героиня еще не пришла, но будет с минуты на минуту, и любящее сердце уже предчувствует эту скорую встречу.



В стихотворении «Вхожу я в темные храмы…» поражает не столько обилие тропов, сколько цветопись, которую активно использует автор. Так, Блок использует для создания особой атмосферы такие цвета: черный («темные храмы»), красный («красных лампад»), золотой («озаренный… образ», «О, я привык к этим ризам…», «Высоко бегут по карнизам», «свечи»). Как видно, преобладающий цвет – золотой и все его оттенки (пламя свечи, солнце, расшитые золотом одежды), а он, как известно, является символом богатства и процветания. Таким образом, подчеркивается полнота чувства героя и счастье, которое он нашел в любви. А красный и черный как бы указывают на трагичность этого чувства.



Женский образ символичен, у неё множество имён: Прекрасная Дама, Величавая Вечная Жена, Святая, Она, Милая. Но несмотря на всю её возвышенность, это реальная женщина, как реален и герой.



Звучание стихов Блока вызывает очень сильное эмоциональное и эстетическое сопереживание. За гранью «отношений» героев читаются ещё более глубокие поэтические открытия. Юному Блоку оказалась подвластной мудрость жизни, во всяком случае, в той её части, которая связана с состоянием любви. .