Сочинение Анализ стихотворения Высоцкого В.С. «Здесь лапы у елей дрожат на весу»



Стихотворение B. C. Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат на весу. . . » яркий образец любовной лирики поэта. Оно навеяно чувствами к Марине Влади. Уже в первой строфе явственно звучит мотив препятствия. Его подчеркивает особое художественное пространство — заколдованный дикий лес, в котором живет возлюбленная. Путеводной нитью в этот сказочный мир является любовь.

Образный ряд произведения строится на противопоставлении возвышенных и бытовых деталей. Их переплетение достигает максимальной концентрации в метафоре «Пусть черемухи сохнут бельем на ветру».

Центральным композиционным стержнем в стихотворении оказывается мотив препятствия, подчеркнутый аллитерационным повтором «пусть». Колдовство, как это обычно бывает в русской волшебной сказке, мешает влюбленным сердцам соединиться. Образ заколдованного леса поэт создает при помощи деталей пейзажа, которые свидетельствуют о нарушении обычного хода вещей: «птицы щебечут тревожно», «на листьях не будет росы поутру», «луна с небом пасмурным в ссоре».

Основным мотивом в стихотворении «Здесь лапы у елей дрожат на весу. . . » является мотив света, который неразлучен с темой счастья («Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света») и наиболее ярко выражен в образе «светлого терема с балконом на море». В финале недостижимый сказочный дворец оборачивается предложением «рая в шалаше». Этот образ из известной русской поговорки воплощает в себе предельную искренность романтического чувства.