Сочинение.

«Анализ стихотворения «Зимнее утро»»

Поэзия Пушкина удивительно верна русской

действительности, изображает ли она русскую

природу или русский характер…

В. Г. Белинский.



Среди стихотворений Пушкина важную роль играют те, в которых поэт с любовью рисует картины родной природы. Несравненный живописец воспринимал её сердцем горячего патриота. С детских лет любовь к родной природе прочно вошла в его душу. Она крепла, и нашла своё отражение в стихотворениях, поэмах и романе «Евгений Онегин».

В лирике Пушкина видное место принадлежит стихотворению «Зимнее утро», написанному третьего декабря тысяча восемьсот двадцать девятого года в селе Павловском. Оно проникнуто солнечным настроением, точно передает чувства, которые одолевали автора.

В произведении два героя: так называемый лирический герой, и та красавица, которой посвящено само стихотворение, являющееся монологом лирического героя. Именно эту красавицу автор называет «друг прелестный» и «друг милый».

Стихотворение начинается с восклицания «Мороз и солнце; день чудесный!», и сразу и вызывает у читателя чувство радости. «Открой сомкнуты негой взоры» - так в первой строфе автор обращается к красавице, используя метафору.

Для усиления художественной выразительности автор прибегает к антитезе. Контрастное описание «нынче» и «вечор» занимает в стихотворении основное место. Великолепие зимнего утра ощущается ещё острее по сравнению со вчерашней бурей, которая описана так же точно.

Самый поэтичный пейзаж – во второй строфе, он насыщен сравнениями и олицетворениями, хотя и вызывает печаль героини. Описывает он только небо:

«…вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела-

А нынче погляди в окно!»

Последней строкой этой строфы автор возвращает читателя в настоящее время, в атмосферу счастья. Было бы сложно оценить всю прелесть утра, если бы не было мрачного вечера.

Третья строфа – зимний пейзаж. Картина, созданная поэтом, насыщена цветом: это и голубой («под голубыми небесами»), и чёрный («прозрачный лес один чернеет»), и зелёный («ель сквозь иней зеленеет»). Всё сверкает, сияет; в строфе дважды повторяются однокоренные слова “блестя” и “блестит”.

Словом “блеск” связаны третья и четвёртая строфы: «Вся комната янтарным блеском озарена». Только блеск уже не зимний, а тёплый, янтарный. Автор плавно переходит от любования красотой природы к описанию обстановки комнаты, в которой находится. Он использует аллитерацию, поэтому тавтология “треском трещит” оправдана, и благодаря ей мы слышим треск затопленной печи.

Чувство радости поэта растёт и требует движения, ему хочется навестить «поля пустые». Самая сильная привязанность, в которой автор признается в этом стихотворении это «берег, милый для меня». Этот эпитет, скорее всего, надо понимать как родные, дорогие сердцу места. По-моему, в последней строке лежит главный магнит произведения. Ведь всё стихотворение это монолог человека, уговаривающего «друга милого» проснуться, чтобы сразу отправиться к берегу, дорогому для поэта.

В жизни есть гармония, и поэтому она прекрасна. Это сразу понимаешь, читая стихотворение «Зимнее утро». День чудесен благодаря гармоничному существованию мороза и солнечного тепла. Невозможно в полной мере насладиться радостным солнечным утром, если в твоей жизни никогда не было мрачного вечера. .