Сочинение Анализ стихотворения "Зимнее утро".
Сочинение.
«Анализ стихотворения «Зимнее утро»»
Поэзия Пушкина удивительно верна русской
действительности, изображает ли она русскую
природу или русский характер…
В. Г. Белинский.
Среди стихотворений Пушкина важную роль играют те, в которых поэт с любовью рисует картины родной природы. Несравненный живописец воспринимал её сердцем горячего патриота. С детских лет любовь к родной природе прочно вошла в его душу. Она крепла, и нашла своё отражение в стихотворениях, поэмах и романе «Евгений Онегин».
В лирике Пушкина видное место принадлежит стихотворению «Зимнее утро», написанному третьего декабря тысяча восемьсот двадцать девятого года в селе Павловском. Оно проникнуто солнечным настроением, точно передает чувства, которые одолевали автора.
В произведении два героя: так называемый лирический герой, и та красавица, которой посвящено само стихотворение, являющееся монологом лирического героя. Именно эту красавицу автор называет «друг прелестный» и «друг милый».
Стихотворение начинается с восклицания «Мороз и солнце; день чудесный!», и сразу и вызывает у читателя чувство радости. «Открой сомкнуты негой взоры» - так в первой строфе автор обращается к красавице, используя метафору.
Для усиления художественной выразительности автор прибегает к антитезе. Контрастное описание «нынче» и «вечор» занимает в стихотворении основное место. Великолепие зимнего утра ощущается ещё острее по сравнению со вчерашней бурей, которая описана так же точно.
Самый поэтичный пейзаж – во второй строфе, он насыщен сравнениями и олицетворениями, хотя и вызывает печаль героини. Описывает он только небо:
«…вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела-
А нынче погляди в окно!»
Последней строкой этой строфы автор возвращает читателя в настоящее время, в атмосферу счастья. Было бы сложно оценить всю прелесть утра, если бы не было мрачного вечера.
Третья строфа – зимний пейзаж. Картина, созданная поэтом, насыщена цветом: это и голубой («под голубыми небесами»), и чёрный («прозрачный лес один чернеет»), и зелёный («ель сквозь иней зеленеет»). Всё сверкает, сияет; в строфе дважды повторяются однокоренные слова “блестя” и “блестит”.
Словом “блеск” связаны третья и четвёртая строфы: «Вся комната янтарным блеском озарена». Только блеск уже не зимний, а тёплый, янтарный. Автор плавно переходит от любования красотой природы к описанию обстановки комнаты, в которой находится. Он использует аллитерацию, поэтому тавтология “треском трещит” оправдана, и благодаря ей мы слышим треск затопленной печи.
Чувство радости поэта растёт и требует движения, ему хочется навестить «поля пустые». Самая сильная привязанность, в которой автор признается в этом стихотворении это «берег, милый для меня». Этот эпитет, скорее всего, надо понимать как родные, дорогие сердцу места. По-моему, в последней строке лежит главный магнит произведения. Ведь всё стихотворение это монолог человека, уговаривающего «друга милого» проснуться, чтобы сразу отправиться к берегу, дорогому для поэта.
В жизни есть гармония, и поэтому она прекрасна. Это сразу понимаешь, читая стихотворение «Зимнее утро». День чудесен благодаря гармоничному существованию мороза и солнечного тепла. Невозможно в полной мере насладиться радостным солнечным утром, если в твоей жизни никогда не было мрачного вечера. .