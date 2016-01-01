Сочинение Анализ стихотворния Беллы Ахмадуллиной «А напоследок я скажу...»

Белла Ахмадуллина - автор прекрасных стихов, многие из которых стали популярными романсами. Но она теряется в плеяде многих известных поэтов – песенников. А ведь эта женщина прекрасно воспела самое чудесное на земле чувство – любовь. Мало кто из поэтов умел так, как она, перед лицом любви пренебречь всеми доводами рассудка, так отдаться нахлынувшему чувству и добиваться взаимной любви, несмотря ни на какие препятствия.



Любовь у Ахмадуллиной бывает разная: страстная, нежная, грустная, прощальная, но никогда – спокойная. Для поэтессы чувство – это вихрь эмоций, неважно, каких, которые затрагивают все струны души. Потому ее стихи о любви так популярны у читателей, от них невозможно оторваться. Всегда как бы сопереживаешь героине Ахмадуллиной в ее чувстве, находишь и в своей душе похожие эмоции.



Наиболее известным стихотворением, которое было положено на музыку и вошло в кинофильм, является «А напоследок я скажу…» Тема этого стихотворения – расставание с любимым человеком. Героиня прощается с ним, его любовь ей уже не нужна: «Прощай, любить не обязуйся». Но это прощание не дается героине легко, в ней все бушует, и она чувствует: «С ума схожу иль восхожу К высокой степени безумства».



Это повторение разными словами одного явления, «сумасшествия», подчеркивает, усиливает внимание на этих словах. Чувства у героини – вне ее контроля. Она не в состоянии управлять ими: так глубоко ее горе.



Героиня упрекает героя: «Как ты любил, ты пригубил». То есть она говорит о том, что он не сумел глубоко вникнуть в ее чувство, понять всю глубину ее эмоций. Здесь идет скрытое сравнение героини с бокалом вина. Именно к слову «вино» уместно использования глагола «пригубил», то есть слегка отпил, чуть касаясь губами. Так же и в отношении лирической героине - герой просто воспользовался ее чувствами. Она упрекает его не в том, что он ее погубил, а в том, что он «погубил так неумело». То есть лирический герой растоптал все ее чувства, не оставил ей никакой надежды. Теперь же героине не на что опереться в жизни.



Вторая строфа начинается так: «А напоследок я скажу». Складывается впечатление, что героиня просто никак не может проститься с любимым, пытается задержать его еще на одно краткое мгновение. В этой строфе она описывает свое, уже предобморочное, состояние: мозг перестает работать, «пали руки»: «И стайкою наискосок Уходят запахи и звуки». Возможно, героиня ждет, что бывший возлюбленный пожалеет ее, не оставит, а, возможно, она говорит о своем состоянии уже тогда, когда неважно, слушает тебя кто-либо или нет.



Итак, в этом стихотворении раскрывается любовная тема - расставание с любимым человеком. Оно представляет собой лирический монолог героини, обращенный к неверному любимому.



Хотя стихотворение небольшое по объему, но оно очень содержательно по смыслу, по выражению чувства. Этому способствуют и изобразительно-выразительные средства, выбранные Ахмадулиной. Здесь присутствует: «С ума схожу, иль восхожу / К высокой степени безумства». Есть перифразы, которые придают лиричность монологу: «Работу малую висок еще вершит», «стайкою уходят запахи и звуки». Есть также и сравнения: «стайкою» - сравниваются со стайкой рыбок, которые очень быстро меняют направление движения.



В этом стихотворении очень много синтаксических средств выразительности. Это и инверсия: «С ума схожу…», «Как ты любил…», «И стайкою наискосок» и т. д. Много обращений, которые выражаются личным местоимением «ты», присутствует анафоры: «А напоследок я скажу», «Как ты любил…».



Очень много в стихотворении повторов. Это уже названные «А напоследок я скажу», глаголы «любил», «погибель», «погубил». Повторения акцентирует внимание на них. Мы понимаем, что здесь они будут являться ключевыми словами, то есть самыми главными словами стихотворения, в которых и заключен основной смысл.



Кроме того, стихотворение насыщено глаголами действия, но это не придает ему большого динамизма, так как глаголы повторяются и описывают не физические действия, а проявление чувств.



Кстати, третья строфа стиховторения представляет собой повтор первой строфы. Поэтому можно сказать, что произведение обладает кольцевой композицией. Оно показывает: от чего героиня шла, к тому и пришла. Лирическая героиня простилась со своим возлюбленным, хотя это и больно, но, наверное, не отпустила его. Это кружение по кругу показывает, что героиня так и не сможет расстаться с любимым человеком. Хотя вторая строфа завершается тем, что она уже как бы свыклась с этой мыслью, она нечувствительна к реальному миру, ее окружающему.



В конце мне хотелось бы привести слова самой Ахмадуллиной как доказательство того, что главнее всего в жизни она считает любовь: «Любовь моя – вот мой туманный довод. Я воспою ее.

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