Сочинение Анализ сцен «Объяснение в любви князя Андрея к Наталье Ростовой» (роман Л.Н. Толстого «Война и Мир»)

Сцена «Объяснение в любви князя Андрея к Наталье Ростовой» является важным эпизодом в романе «Война и мир». Она намечает важную веху в судьбе Наташи Ростовой и Андрея Болконского, а также раскрывает внутренний мир героев в важнейший момент – момент признания в любви.

Итак, мы видим, что князь Андрей серьезно влюблен в Наташу, поэтому он просит руки девушки у ее родителей. Наташа очень ждала этого момента, потому что давно считала Болконского своим женихом. Однако мы видим, что князь Андрей для нее все же чужой человек, непонятный, неблизкий: «Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня?»

Героиня убеждена, что она любит Болконского, однако авторские комментарии убеждают нас в другом – Наташа хочет замуж, хочет любить, хочет быть любима и счастлива. Но князя Андрея она не любит, однако пока не понимает этого. Да и к браку героиня пока не готова. Для нее мысли о том, что теперь она «большая», «жена», что «теперь уже нельзя шутить жизнию», непривычны и страшны.

И все же мы понимаем, что Наташа способна по-настоящему и глубоко любить, стать хорошей женой. Князь Андрей видит в ней глубокую преданность, готовность посвятить всю себя мужу, доверить ему свою жизнь и свои чувства. Это «открытие» пугает Болконского, однако и заставляет более серьезно отнестись к Наташе, делает его чувство к ней глубже и «прочнее».

Как мудрый и опытный человек, Болконский дает Наташе шанс узнать себя и проверить ее чувство к нему – он назначает свадьбу через год. Героиня не согласна – она хочет перемен в своей жизни как можно быстрее, однако не может противоречить Болконскому. Судьба героев кажется решенной.

Сцена «Аркадий Кирсанов делает предложение Катерине Локтевой» пронизана другим настроением – здесь описано более пылкое, хотя и по-юношески неумелое признание. Мы не сомневаемся, что чувства обоих молодых людей – и Аркадия и Кати – подлинны и искренни. Не сомневаемся мы и в том, что созданная ими семья будет крепкой и счастливой – именно к этому подводит нас автор в данном эпизоде.

Аркадий, решившись признаться Кате в своих чувствах, поначалу ведет себя крайне неловко. С напускной развязностью он начинает говорить, излагая свои мысли витиевато и чопорно. Катя, поняв намерение героя, молчит и ждет, когда он доберется до сути.

Однако Аркадий вязнет в своих словах больше и больше. Мысленно он просит у девушки помощи, однако помощь приходит извне – разговор Базарова и Одинцовой, невольными слушателями которого стали молодые люди, помогает Кирсанову признаться.

Он сбрасывает свою маску и искренне, «дрожащим голосом», произносит главные слова: «…я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас». В ответ Катя говорит лишь одно слово «да», но в нем - столько любви, доверия, глубины!

Сцена заканчивается полным единением влюбленных – счастливые слезы Кати довершают картину признания героев, их земного и, в то же время, божественного счастья: «до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек». .