Сочинение Анализ сцены - Визит князя Андрея в дом Ростовых после бала

Чтобы рассказать и проанализировать эту сцену, нужно начать немного раньше, а точнее с первой встречи кн. Андрея и Наташи. Наташа и кн. Андрей… Так с чего всё это началось? По опекунским делам кн. Андрею надо было видеться с Ильёй Андреевичем Ростовым и в середине мая он поехал к нему в Отрадное. И здесь, в Отрадном, произошла их первая встреча. Эта встреча возродила к жизни кн. Андрея. У него появилась потребность к широкой государственной деятельности. Наташа поразила кн. Андрея тем, что была взволнована прелестью родной природы и красотой весенней ночи, она вызвала в его душе неожиданную путаницу молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, и он не в силах был уяснить себе своё состояние.

Вторая встреча – это бал. Первый, кто пригласил Наташу на тур, был князь Андрей. Затем – беседы, многозначительные взгляды и улыбки… Но всё это лишь какое-то предисловие, приготовление к чему-то важному и случившемуся после бала, на другой день, когда “князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома и в том числе к Ростовым”. Зачем он поехал к Ростовым? Как объясняет Толстой: “… князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживлённую девушку, которая оставила ему приятное воспоминание”. Одной из первых, встретивших князя Андрея, была Наташа. Ростовы приняли князя Андрея очень радушно и просто, и поэтому князь Андрей не мог отказаться от обеда. После обеда Наташа, по просьбе кн. Андрея стала петь. Князь Андрей разговаривал с домами и слушал её. “В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал, неожиданно, что к его горлу подступают слёзы. Он посмотрел на поющую женщину, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать”. Поздно вечером он уехал от Ростовых. Князь Андрей пребывал в таком радостном состоянии, когда не можешь спать, но и нисколько не тяготеешь бессонницей. И он в первый раз после долгого времени счастливые планы на будущее. Вся жизнь его представлялась ему в новом свете. Он задавался вопросом: “Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми её радостями открыта мне?” И делал вывод, что “пока жив, надо жить и быть счастливым”.

Так что же произошло с князем Андреем в этот день? В этот день произошёл, свершился большой, глубокий перелом в душе князя Андрея. Встреча в Отрадном, встреча на балу – это как бы подготовка к решающему и серьёзному, вместе с тем радостному и новому моменту. А отчего произошёл этот поворот, отчего князь Андрей весь преобразился, помолодел внешне и вырос духовно? Как будто кн. Андрей из душной комнаты вышел на вольный свет божий. Конечно же, этому, хотя и невольно, способствовала Наташа. Но князь Андрей пока и не осознаёт, что к нему пришло высокое чувство любви. Я думаю, что это главная, кульминационная сцена среди всех других сцен, где показаны отношения этих двух героев (главная в основном для князя Андрея). .