Сочинение Анализ сцены бала в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»

«Горе от ума» А. С. Грибоедова - одно из самых злободневных произведений русской драматургии, блестящий пример тесной связи литературной и общественной жизни. Проблемы, поставленные в комедии, волновали русскую общественную мысль и русскую литературу много лет спустя после появления пьесы.

В этом произведении отражена эпоха, наступившая в России после 1812 года. В художественных образах она даёт яркое представление о русской общественной жизни.

С огромной обличительной силой Грибоедов рисует действительный облик дворянско-крепостнического общества, в котором люди ценились по числу принадлежащих им крепостных рабов. В этом обществе, лишённом чести и достоинства, задавали тон «знатные негодяи», которые грабительством добывали себе почести и богатство, доносчики загорецкие, распространители сплетен, гонители просвещения.

Пьеса написана автором с соблюдением основных законов классической комедии. В основе сюжета – любовный конфликт. Но произведение создавалось скорее ради конфликта социального и нравственного. Участники конфликта – Александр Андреевич Чацкий, молодой человек с прогрессивными взглядами, и светское общество во главе с Павлом Афанасьевичем Фамусовым.

Люди фамусовского круга – корыстолюбцы, эгоисты – проводят своё время в светских развлечениях, пошлых интригах, сплетнях. Рабской морали фамусовых и молчалиных Чацкий противопоставляет высокое, декабристское, понимание чести и долга, общественной роли и обязанностей человека. Свободный и самостоятельный образ мыслей вместо безмолвного преклонения перед «мнениями чужими», независимость и гордое достоинство вместо низкопоклонства и лести перед высшими – таковы моральные принципы Чацкого. Подобно самому Грибоедову, Чацкий видит «не в наслажденьи жизни цель», а в служении обществу, родине.

Третье действие комедии является кульминацией основного конфликта произведения. Оно посвящено развёртыванию неизбежного столкновения между Чацким и московским обществом. Прямое столкновение Чацкого начнётся с его беседы с Молчалиным. Чацкому кажется, что человека «с такими чувствами, с такой душою» Софья любить не может, а все её похвалы в адрес Молчалина – только способ ввести его в заблуждение.

На вечере в доме Фамусова произойдут встречи Чацкого с каждым гостем. Вначале всё выглядит безобидно. Но затем атмосфера начинает накаляться. Вначале Чацкий вызывает раздражение и озлобление Натальи Дмитриевны беседой с ее мужем, Платоном Михайловичем. С приездом каждой новой группы гостей противостояние будет укрепляться.

Грибоедов показывает, что в фамусовском обществе отнюдь не дружелюбная обстановка, здесь нет душевной близости. Дамы друг другу завидуют, сплетничают, господа рассуждают о чинах и наградах. Но зато мнение о чужаке Чацком оказалось единодушным: он – сумасшедший. После беседы Чацкого с графиней внучкой, когда она выкажет ему свою обиду на молодых дворян, отдающих предпочтение не русским невестам, а французским модисткам, противостояние Чацкого и общества будет развиваться очень стремительно.

Так же стремительно будет развиваться и слух о сумасшествии Чацкого. Его случайной виновницей стала Софья.

Чацкий настраивает против себя Хлёстову, посмеявшись над похвальной речью в адрес Загорецкого. Затем он задевает и самого Загорецкого, также презрительно отзывается о Молчалине. Таким образом, Чацкий , благодаря своей язвительности и дерзости, становится врагом для каждого присутствующего и изгоем в доме Фамусова.

В сцене бала главным становится не любовный конфликт, а социальный. Основным здесь оказывается не поединок Чацкого и Молчалина со Скалозуба за руку Софьи, а поединок Чацкого с обществом. Общество предъявляет Чацкому смешные, нелепые претензии. Действительно, Наталья Дмитриевна возмущена тем, что её мужу Чацкий «совет дал жить в деревне», графиня внучка сообщает, что её он «модисткою изволил величать», Молчалин поражается, что ему Чацкий «отсоветовал в Москве служить в Архивах». И виной безумия молодого человека свет ставит книги и образование:

И впрямь с ума сойдёшь от этих, от одних

От пансионов, школ, лицеев, как бишь их;

Да от ланкартачных взаимных обучений.

Отвергнутый любимой девушкой и светом, Чацкий одерживает моральную и духовную победу над обществом. Хотя, с другой стороны, фамусовское общество успешно справилось с главной задачей: дружное участие в клеветническом сговоре помогло избавиться от лишнего и чуждого человека. «Общественное мненье» сыграло одновременно в личных интересах и Софьи, и Фамусова. Пьеса здесь как бы вновь возвращается к исходной ситуации – дом Фамусова без Чацкого.

Финал третьего действия «Горя от ума» завершается ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись по карточным столам». Обличительная речь Чацкого не тронула ни одного из присутствующих на вечере. Борьба против фамусовых не завершилась в комедии. Чацкий уходит со сцены, но совсем не из жизни.

Справедливо заметил И. А.

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